Арахисовое или миндальное масло: кто победит в битве за пользу

Ореховые масла давно стали популярным дополнением к рациону поклонников здорового питания. Однако выбор между арахисовым и миндальным маслом может вызвать сомнения: какое из них полезнее?

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Оба продукта имеют свои преимущества, но их состав и питательные свойства существенно отличаются. Издание eatthis.com делится особенностями каждого масла, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор.

Является ли одно масло лучше другого?

Хотя многие пытаются найти однозначного "победителя", доктор Рейчел Пол отмечает, что оба вида орехового масла имеют свои предпочтения, и нет необходимости отдавать предпочтение только одному из них.

"Эти масла отличаются по питательным свойствам. Лучше всего чередовать их в рационе, а также употреблять другие виды орехов и семян, чтобы получать разнообразные полезные вещества", – объясняет эксперт.

Но если вы ориентируетесь на конкретные питательные свойства, следует обратить внимание на некоторые отличия между этими продуктами.

Меньше жира

Большинство предполагает, что миндальное масло содержит меньше жира, чем арахисовое. Однако на самом деле арахисовое масло имеет примерно на 25% меньше мононенасыщенных жиров по сравнению с миндальным.

Следует помнить, что эти жиры полезны для организма. Они способствуют длительному ощущению сытости, поддерживают работу мозга и нервной системы, снижают уровень холестерина и помогают бороться с воспалениями.

"Здоровые жиры очень важны для организма, поскольку поддерживают нормальное функционирование многих систем и органов", – отмечает доктор Пол.

Таким образом, если вы ищете лучшее насыщающее масло, миндальное может стать отличным выбором. Однако разница в содержании мононенасыщенных жиров незначительна – всего 2 г на столовую ложку. Поэтому оба вида масла остаются отличными источниками полезных жиров.

Больше клетчатки

Уровень мононенасыщенных жиров в этих продуктах почти одинаков, а вот количество клетчатки существенно отличается. Миндальное масло содержит примерно вдвое больше клетчатки, чем арахисовое.

Достаточное количество клетчатки в рационе имеет множество преимуществ – улучшает пищеварение, помогает контролировать вес и положительно влияет на здоровье. Если рацион содержит недостаточно клетчатки, это может иметь негативные последствия для организма.

Больше витаминов и минералов

Если ваша цель получать больше витаминов и минералов, миндальное масло станет лучшим выбором. В нем содержится в семь раз больше кальция, втрое больше витамина Е и вдвое больше железа, чем в арахисовом масле.

Однако если вам нужен источник калия, биотина, магния или цинка, то особой разницы между этими маслами нет – оба продукта содержат примерно одинаковое количество этих минералов.

Меньше калорий

Если вы ищете менее калорийный вариант, то оба масла имеют примерно одинаковую энергетическую ценность. В среднем одна столовая ложка и арахисового и миндального масла содержит около 100 ккал.

Этот показатель может изменяться в зависимости от производителя, но в целом разница незначительна. Поэтому, если вы считаете калории, можете смело выбирать любой из этих продуктов.

Вывод

Оба ореховых масла имеют свои преимущества, и выбор между ними зависит от ваших пищевых приоритетов. Миндальное масло содержит больше клетчатки и витаминов, тогда как арахисовое немного меньше мононенасыщенных жиров. Оба продукта полезны, поэтому лучший вариант – чередовать их в рационе, чтобы получать максимум питательных веществ.

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