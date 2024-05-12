Асаны йоги для укрепления глаз: 5 полезных упражнений

Чрезмерное использование гаджетов сделало нас более уязвимыми к проблемам со зрением. News Bytes рассказал, что йога предлагает ряд упражнений для расслабления и укрепления глаз.

Пальминг

Один из эффективных методов называется пальминг, который помогает снять усталость глаз. Начните с того, что сядьте прямо и сделайте несколько глубоких вдохов. Интенсивно потрите ладони друг о друга, пока они не станут теплыми.

Закройте глаза и осторожно уложите согретые ладони на веки. Позвольте глазам отдохнуть в таком положении, пока ладони не вернутся до нормальной температуры. Повторите этот процесс от трех до пяти раз, держа глаза закрытыми в течение всего времени.

Моргание

Моргание – это естественный способ восстановить влагу и предотвратить сухость глаз. Начните с удобного сидячего положения с открытыми глазами. Быстро моргните примерно десять раз.

Затем закройте глаза и глубоко вдохните в течение 20 секунд. Повторите этот процесс от трех до пяти раз. Моргания помогает пополнить запасы влаги в глазах, что особенно важно, поскольку многие из нас, как правило, моргают реже, когда сосредоточенно смотрят на экран компьютера.

Вращение глазами

Вращения глаза полезны для развития силы и подвижности глаз. Сядьте, вытянув ноги перед собой. Положите левую руку на левое колено, а правую сожмите в кулак, расположив ее над правым коленом, большим пальцем кверху, выпрямленный локоть.

Сфокусируйте взгляд на большом пальце правой руки, совершая им круговые движения. Сделайте три оборота по часовой стрелке и против. Затем повторите то же упражнение с большим пальцем левой руки.

Упражнение для близкого и дальнего зрения

Это упражнение предполагает фокусировку на точках, расположенных на разных расстояниях, для улучшения четкости зрения. Сядьте с прямым хребтом и выберите удаленную точку, на которой сосредоточьтесь на несколько секунд. Затем вытяните руку и расположите палец немного ниже точки фокусировки.

Направьте свое внимание между кончиком большого пальца и предыдущей точкой, останавливаясь на каждой позиции на несколько секунд. Повторите этот процесс примерно в десять раз. Практика упражнений на сближение и удаление поможет улучшить вашу способность фокусировать внимание и укрепить глазные мышцы.

Упражнение на фокусировку

Упражнение на фокусировку помогает улучшить концентрацию внимания и контроль над глазами. Начните с положения сидя со скрещенными ногами, держа правую руку вытянутую прямо перед носом. Сожмите кулак большим пальцем, направленным вверх.

Направьте взгляд на кончик большого пальца и сосредоточьте на нем оба глаза. Медленно приблизьте палец к кончику носа, не отрывая от него взгляда, выпрямите руку, сохраняя фокус на большом пальце. Повторите эту последовательность пять раз.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как снять усталость глаз и улучшить зрение.

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