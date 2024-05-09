Асаны йоги, которые помогут получить идеальную форму челюсти

В современном мире люди тренируют почти все части тела, кроме той, которая наиболее видима для мира - лицо. Когда дело доходит до тренировки лицевых мышц, существует множество упражнений йоги.

Правильные асаны с легкостью помогут вам достичь идеально подтянутой и скульптурной линии подбородка и избавиться от двойного подбородка. Мы подготовили для вас позы йоги для получения вожделенной челюсти.

Рыбье лицо

Втяните щеки и губы, имитируя рыбку. Задержитесь в таком положении до минуты и отпустите. После недели выполнения базового упражнения "рыбье лицо" переходите к следующему уровню, где вы должны попытаться улыбнуться, держа рыбье лицо.

Хитрость состоит в том, чтобы напрягать мышцы щек, а не глаз во время улыбки.

Вывернутый язык

Выверните язык и вытолкните его вверх к небу. Дышите нормально. Затем посмотрите вверх, держа язык в том же положении. Это помогает растянуть шею.

Поднимите язык еще выше, чтобы еще больше растянуть шею. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. Теперь закройте глаза, отпустите язык и вернитесь в исходное положение.

Воздушный поцелуй

Воздушный поцелуй – это простое упражнение, которое не только придаст форму челюсти, но и поможет уменьшить стойкие морщинки вокруг рта и губ.

Для начала посмотрите вверх и с силой вытяните губы наружу. Задержитесь в таком положении на 15-20 секунд и отпустите. Для достижения наилучших результатов делайте это 15-20 раз в день.

Фиксатор подбородка

Сначала сядьте, скрестив ноги. Положите обе руки на колени ладонями вверх. Сделайте глубокий вдох и задержите его. Теперь приблизьте подбородок к груди. Одновременно приподнимите грудину к подбородку.

Медленно выдыхайте, удерживая позицию. Задержитесь до 15 секунд. Теперь отпустите подбородок, вдохните и повторите.

Ранее OBOZ.UA писал, как с помощью румян изменить форму лица.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.