Аспирин после 60: спасительное средство или скрытая угроза

Ежедневный прием аспирина долгое время считался эффективным способом предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, но новые исследования ставят это под вопрос. Эксперты предупреждают, что для людей от 60 лет риск серьезных побочных эффектов может преобладать потенциальную пользу.

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Особенно опасны внутренние кровотечения, которые могут возникнуть из-за длительного приема препарата. Почему врачи меняют свои рекомендации и кому все же следует принимать аспирин, рассказывает издание eatthis.com.

Почему аспирин считался средством профилактики сердечных заболеваний?

Согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), наиболее распространенным сердечным заболеванием является ишемическая болезнь сердца. Она возникает, когда артерии, снабжающие сердце кровью, сужаются или блокируются из-за накопления бляшек. Это осложняет кровоток и может привести к серьезным последствиям.

Если бляшка разрывается, организм реагирует, пытаясь восстановить повреждение, что может повлечь за собой образование тромбов. Поскольку артерии уже сужены, тромб может полностью перекрыть кровоток, вызвав сердечный приступ или инсульт.

Специалисты Клиники Кливленда отмечают, что риск тромбов возрастает с возрастом, и больше всего этому подвергаются люди после 65 лет. Поскольку аспирин обладает способностью "разжижать" кровь, врачи часто назначали его для профилактики сердечных приступов.

Что сейчас советуют эксперты?

Как сообщает New York Times, Рабочая группа по профилактическим услугам США разработала новые рекомендации для врачей. Они настаивают, что людям в возрасте 60 лет и старше не следует начинать ежедневный прием аспирина из-за высокого риска серьезных побочных эффектов, таких как кровотечения в желудке, кишечнике и мозге.

Медики отмечают, что людям младше 60 лет, имеющим высокий риск сердечных заболеваний, следует консультироваться со своим врачом о целесообразности приема этого препарата.

"Больше нельзя утверждать, что все люди с повышенным риском сердечных болезней должны принимать аспирин, даже если у них никогда не было сердечного приступа. Мы должны тщательнее подходить к первичной профилактике, чтобы обеспечить максимальную пользу и минимизировать риски", – отмечает доктор Чиен-Вэнь Ценга.

Американский колледж кардиологии и Американская кардиологическая ассоциация (AHA) еще в 2019 году выступили с заявлением, что низкие дозы аспирина больше не рекомендованы как профилактическое средство для пожилых, не имеющих сердечных заболеваний или значительных факторов риска.

Хотя новые рекомендации еще не утверждены до конца, они могут повлиять на миллионы людей, находящихся в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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