Пища и деменция: неожиданное влияние рафинированных углеводов на здоровье мозга

Деменция – это сложное заболевание, возникающее с возрастом и часто связанное с нарушением памяти и когнитивных функций. Хотя генетика и старение являются постоянными факторами, важную роль в развитии деменции может играть также питание.

Исследования показывают, что некоторые продукты, включая рафинированные углеводы, могут увеличивать риск развития этого заболевания. По словам eatthis.com, важно обратить внимание на то, что мы едим, ведь некоторые изменения в рационе могут существенно улучшить здоровье мозга.

Одним из самых вредных продуктов для людей, подверженных деменции, являются рафинированные углеводы. Они способствуют повышению уровня глюкозы в организме. Когда мы потребляем углеводы, организм превращает их в попадающий в кровь сахар, что и повышает уровень глюкозы. Различные углеводы усваиваются организмом с разной скоростью. Рафинированные углеводы, например, белый хлеб, усваиваются значительно быстрее, резко повышая уровень сахара в крови.

Такие скачки уровня сахара могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, среди которых – диабет 2 типа, являющийся одним из основных факторов риска развития деменции. Одно из исследований, опубликованных в The New England Journal of Medicine, показало, что риск развития деменции у людей с диабетом значительно выше, чем у тех, кто не имеет этой болезни. Более того, исследование выявило, что даже без диабета чрезмерное потребление сахара может оказать губительное влияние на здоровье мозга.

Подобное исследование, опубликованное Nutrients, также указывает на связь между высоким уровнем глюкозы в организме и деменцией. Однако ученые обнаружили, что немаловажную роль в этом играет то, что вы едите вместе с рафинированными углеводами. Потребление продуктов с высоким гликемическим индексом может усугубить память и функции мозга.

Итак, если вы любите белый хлеб, эти результаты могут вынудить вас пересмотреть свое питание. Выбор продуктов с низким гликемическим индексом, таких как цельнозерновые, фрукты, овощи и бобовые, может значительно снизить риск развития деменции и улучшить общее здоровье мозга.

