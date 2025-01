Здоровые продукты, которые борются с воспалением

Воспаление в организме может возникать из-за различных симптомов, и хотя иногда это нормально, однако хроническое может быть опасным. Воспаление является важным фактором старения и может ухудшить состояние при некоторых болезнях, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или колит.

Видео дня

Для борьбы с воспалением полезно использовать диету, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы. Что в нее должно входить и какие продукты способствуют ликвидации воспалительных процессов, рассказали в Eat This, Not That.

Ананас

Ананас — это источник бромелайна, который обладает противовоспалительными, противораковыми и антимикробными свойствами. Он также помогает с облегчением проблем с пищеварением, таких как вздутие или запор. Старайтесь есть его свежим или комнатной температуры, ведь тепло снижает эффективность бромелайна.

Ягоды

Ягоды, такие как черника, клубника, ежевика и малина, богаты антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, включая флавоноиды, витамин С и антоцианы. Они помогают бороться с воспалением, окислительным стрессом и снижают риск сердечных заболеваний, рака и потери памяти. Также ягоды поддерживают здоровье кишечника и могут уменьшать симптомы, связанные с воспалительными заболеваниями.

Куркума

Куркума содержит куркумин, который помогает бороться с воспалениями. Ее часто добавляют в блюда вместе с черным перцем для лучшего усвоения. Также можно принимать куркуму в виде добавки, чтобы уменьшить системное воспаление.

Сельдерей

Сельдерей является отличной закуской благодаря высокому содержанию клетчатки и минералов, помогающих уменьшить воспаление в организме. Он также способствует нейтрализации кислот и токсинов, вызывающих воспаление. Особенно полезен сок сельдерея, поскольку он содержит полиацетилен, который облегчает симптомы воспалительных заболеваний, таких как артрит или астма.

Зеленые продукты

Если вы любите зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи, брюссельская капуста или мангольд, знайте, что они помогают уменьшить воспаление благодаря витаминам А, С, Е и К. Однако, лучше выбирайте органические продукты, поскольку химические обработки могут усиливать воспаление.

Жирная рыба

Добавьте в рацион жирную рыбу, такую как лосось, сардины или скумбрия, чтобы получить омега-3, которое уменьшает воспаление и поддерживает здоровье сердца. В частности, жирные кислоты DHA (докозагексаеновая кислота) и EPA (эйкозапентаеновая кислота) снижают уровень холестерина и триглицеридов, а также способствуют улучшению мозговой деятельности и производительности.

Репа

Репа богата флавоноидами, глюкозинолатами и антиоксидантами, которые помогают снижать воспаление и защищают от различных болезней, включая рак, диабет и атеросклероз. Эти соединения уменьшают уровень воспалительных молекул, что способствует здоровью. Включайте репу в рацион для поддержания иммунной системы и общего здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие овощи уменьшают воспаление в организме.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.