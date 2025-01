5 овощей, которые уменьшают воспаление: без чего не обойтись в рационе

Если вы хотите уменьшить воспаление, просто добавьте в рацион больше овощей, поскольку они богаты антиоксидантами и питательными веществами, которые поддерживают здоровье. И хотя каждый овощ приносит пользу организму, однако некоторые из них выделяются особой эффективностью.

В Eat This, Not That поделились, какие именно продукты способны улучшать ваше самочувствие. Попробуйте включить в свое привычное меню эти 6 лучших овощей и приготовьте из них питательные блюда, которые борются с воспалениями.

Острый перец

Острый перец обладает противовоспалительными свойствами, которые могут снижать риск сердечных болезней, рака и респираторных заболеваний. Ежедневное потребление острого перца, например халапеньо, поддерживает общее здоровье и прекрасно раскрывает вкус любимой пищи.

Темная листовая зелень

Чтобы уменьшить воспаление, добавьте в рацион листовую зелень, например, капусту и шпинат. Они содержат бета-каротин — антиоксидант с противовоспалительными свойствами. Соблюдение такой зеленой диеты может значительно снизить уровень воспалительных маркеров в организме. Поэтому, включайте зелень в ежедневные блюда для лучшего здоровья и общего самочувствия.

Брокколи

Брокколи — это отличный источник сульфорафана, который уменьшает воспаление и поддерживает здоровье. Кроме того, сырая брокколи содержит в 10 раз больше сульфорафана, чем вареная, а потому лучше употреблять ее не обработанной. Добавьте этот полезный овощ в салаты или ешьте брокколи с хумусом или гуакамоле. Для заметного эффекта достаточно всего 250 г брокколи ежедневно.

Лук

Добавьте лук в рацион для противовоспалительного эффекта и поддержания здоровья. Лук — это отличный источник кверцетина, растительного пигмента с антиоксидантными свойствами, который помогает уменьшать воспаление в организме. Его регулярное употребление может снизить риск ожирения, гипертонии, диабета 2 типа и проблем с холестерином. Больше всего кверцетина содержится во внешних кольцах и у основания луковицы, поэтому не выбрасывайте эти части.

Красный болгарский перец

Красный болгарский перец помогает бороться с воспалением благодаря бета-каротину, кверцетину и пигменту лютеолину, который уменьшает выработку цитокинов, белка, который регулирует иммунные реакции, воспаление и восстановление тканей, передавая сигналы между клетками. Это может защитить от воспалительных состояний, таких как сердечные заболевания, диабет и рак. Поэтому, добавляйте его в омлеты, салаты или жареные блюда, чтобы обогатить рацион. Это вкусно и полезно для здоровья.

