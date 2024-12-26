Еда, которая уменьшает воспаление в теле: что добавить к привычному меню
Уменьшение воспаления требует комплексного подхода к диете, а не выбора одной конкретной пищи. Лучший вариант — это средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, орехами, цельным зерном, рыбой и маслами.
Кроме того, среди продуктов, уменьшающих воспаление, особенно выделяются вишни благодаря антиоксидантам и полифенолам, благодаря чему они могут помочь уменьшить воспаление в суставах и снизить отеки при артрите. Как добавить их в рацион и что приготовить, чтобы уменьшить воспаление в теле, рассказали в Eat This, Not That.
Смузи с вишней и шоколадом
Добавьте сладкие вишни, кокосовую стружку и какао, чтобы приготовить вкусное и полезное смузи. Это отличное дополнение к завтраку, которое содержит клетчатку, питает и способствует здоровью тела.
Шоколадно-вишневый пудинг с фисташками
Используйте остатки хлеба, чтобы приготовить вкусный вишневый пудинг. Для этого вам понадобится 300 граммов вишни, 4 яйца, стакан обезжиренного молока, ½ чайной ложки сахара, экстракт ванили, корица, цельнозерновой хлеб, орехи и шоколад. Как приготовить этот вкусный и полезный пудинг, можно ознакомиться по ссылке.
Медовая гранола с вишней и орехом пекан
Используйте сушеную вишню для приготовления гранолы, которая станет отличной основой для быстрых йогуртовых парфе. Этот вкусный и удобный вариант поможет сэкономить время и наслаждаться полезным завтраком.
Шоколадно-вишневый торт на сковороде
Лава-кейк с вишнями — это популярный и идеальный десерт, который просто приготовить дома. Но еще лучше будет, если добавить к нему шарик ванильного мороженого. Это сочетание поможет улучшить настроение, а в умеренном количестве не навредит фигуре.
Простой палео-смузи
Этот двухслойный смузи из персика и вишни, который не содержит молочных продуктов или добавленного сахара. Наслаждайтесь натуральным вкусом и полезными свойствами фруктов во время здорового перекуса.
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