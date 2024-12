Еда, которая уменьшает воспаление в теле: что добавить к привычному меню

Уменьшение воспаления требует комплексного подхода к диете, а не выбора одной конкретной пищи. Лучший вариант — это средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, орехами, цельным зерном, рыбой и маслами.

Кроме того, среди продуктов, уменьшающих воспаление, особенно выделяются вишни благодаря антиоксидантам и полифенолам, благодаря чему они могут помочь уменьшить воспаление в суставах и снизить отеки при артрите. Как добавить их в рацион и что приготовить, чтобы уменьшить воспаление в теле, рассказали в Eat This, Not That.

Смузи с вишней и шоколадом

Добавьте сладкие вишни, кокосовую стружку и какао, чтобы приготовить вкусное и полезное смузи. Это отличное дополнение к завтраку, которое содержит клетчатку, питает и способствует здоровью тела.

Шоколадно-вишневый пудинг с фисташками

Используйте остатки хлеба, чтобы приготовить вкусный вишневый пудинг. Для этого вам понадобится 300 граммов вишни, 4 яйца, стакан обезжиренного молока, ½ чайной ложки сахара, экстракт ванили, корица, цельнозерновой хлеб, орехи и шоколад. Как приготовить этот вкусный и полезный пудинг, можно ознакомиться по ссылке.

Медовая гранола с вишней и орехом пекан

Используйте сушеную вишню для приготовления гранолы, которая станет отличной основой для быстрых йогуртовых парфе. Этот вкусный и удобный вариант поможет сэкономить время и наслаждаться полезным завтраком.

Шоколадно-вишневый торт на сковороде

Лава-кейк с вишнями — это популярный и идеальный десерт, который просто приготовить дома. Но еще лучше будет, если добавить к нему шарик ванильного мороженого. Это сочетание поможет улучшить настроение, а в умеренном количестве не навредит фигуре.

Простой палео-смузи

Этот двухслойный смузи из персика и вишни, который не содержит молочных продуктов или добавленного сахара. Наслаждайтесь натуральным вкусом и полезными свойствами фруктов во время здорового перекуса.

