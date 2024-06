Бабл-чай: что известно об этом экзотическом напитке из Азии, покоряющем мир

"Пузырьковым чаем" называют красочные смеси, которые людям очень нравятся, потому что его весело пить, и они похожи на газировку. Персонализация пузырькового чая для клиентов помогла напитку стать популярным за последние два десятилетия.

Несмотря на то, что напиток родился на Тайване, где магазины пузырькового чая можно обнаружить почти на каждом углу, он также распространился в соседних странах. Пузырьковый чай остается загадкой для большинства западных людей, но он становится все более известным, пишет издание Eat This Not That .

Что в пузырьковом чае

Этот напиток состоит из чайной основы, смешанной с молоком, фруктами, ароматизированными сиропами и жемчугом тапиоки. Пузырьковый чай – это веселый и вкусный вкус. При приготовлении машина закрывает верхнюю часть чашки пластиковым целлофаном, что позволяет энергично встряхивать чай в чашке для подачи и не проливать, пока вы не будете готовы его пить. Просто проткните целлофановую пленку своей соломинкой.

Что означает название

Bubble tea – только одно из многих популярных названий этого напитка. Его также называют чаем с молоком, жемчужным чаем, чаем из тапиоки, чаем боба, чаем с молоком моми, Q (что на китайском означает жевательный) и многими другими. Название "пузырчатый чай" на самом деле не касается "пузырчатых" жемчужин тапиоки, найденных на дне. Большинство людей считает, что название "пузырчатый чай" относится к круглым, похожим на пузырьки жемчужины тапиоки на дне вашей чашки, но на самом деле это касается пузырьковой пены на вершине напитка.

Сколько калорий в пузырьковом чае

Если сравнивать с классическим чаем с молоком, питательная ценность пузырькового чая составляет: 212 калорий и 37 г сахара. На основе анализа питательной ценности пузырькового чая установлено, что молочный чай + тапиока боба с 299 калориями содержит 38 граммов сахара. Молочный чай + тапиока боба с 448 калориями содержит 57 г сахара. Для сравнения, типичная банка Coca-Cola содержит 140 калорий и 39 г сахара.

Что нужно знать

Жемчужины тапиоки изготавливаются из крахмала, извлеченного из корня маниоки. Маниока – это клубень с ореховым вкусом, родом из Южной Америки. Этот корнеплод является основным продуктом питания в развивающихся странах, поскольку он содержит почти вдвое больше калорий, чем картофель, преимущественно углеводов и сахара, и потому является большим источником энергии. Но маниока может быть токсичной, если ее есть сырой. Ведь крахмал тапиоки необходимо детоксицировать перед употреблением из-за уровня цианида, токсического соединения, которое при проникании внутрь может вызвать головную боль, тошноту, рвоту и даже паралич.

Жемчужины тапиоки могут быть коричневыми или белыми.

При изготовлении влажный крахмал маниоки пропускают через сито. После высыхания его скатывают в маленькие шарики. В зависимости от ингредиентов варьируется цвет. Белые жемчужины тапиоки содержат только корень маниока. Коричневые содержат корень маниоки, коричневый сахар и иногда опасные пищевые красители, например карамельный краситель.

Какая история пузырькового чая

Известно, что в 1980-х годах тайваньские чайные киоски становились все более популярными, поскольку рос спрос на освежающий напиток после работы. Поскольку чайные киоски размещались на каждом углу, собственники бизнеса начали использовать тактику дифференциации товаров. Чтобы отделиться от конкурентов, один владелец концессии чайной Chun Shui Tang в Тайчжуне начал подавать китайский чай холодным после того, как увидел японский кофе со льдом. А потом продавцы решили добавлять свой тайваньский десерт под названием fen yuan – подслащенный пудинг из тапиоки – в свой холодный чай.

Польза чая

Известно, что чай наполнен антиоксидантами, а зеленый чай, в частности, содержит одно из лучших соединений для уменьшения талии: EGCG, содержащийся в зеленом чае антиоксидант, ускоряет ваш метаболизм, увеличивает высвобождение жира из жировых клеток живота и ускоряет способность печени сжигать жир . Исследования показали, что антиоксиданты, содержащиеся во всех чаях (поскольку все они производятся из одного растения), могут помочь ускорить ваш метаболизм, растопить жир на животе, бороться с болезнями и даже снизить риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Молочное или немолочное

Важной частью пузырькового чая является молоко, но выбор соевого, кокосового, миндального молока и сливок без лактозы. Убедитесь, что вы приобретаете свежие молочные продукты, а не консервы со сгущенкой. Это сгущенка добавляется с большим количеством обработанных ингредиентов и искусственно подслащивается - оно может содержать до 45% сахара.

Выберите свой вкус

В пузырьковый чай добавляют различные ароматизированные (и не ароматизированные) сиропы, которые контролируют вкус и цвет вашего чая, а также количество добавленной сладости. Для ароматизации напитка можно использовать все: тесто для печенья, соленую карамель, розу, вишню, кокос, дыню, клубнику, таро, шоколад, кунжут, миндаль, лаванду, мяту и даже кофе. Можно добавить кусочки фруктов манго, клубники, яблока, апельсина, черники, персика, ананаса или семян граната среди множества других.

Ваш напиток можно взболтать или смешать

Классический холодный пузырьковый чай охлаждают путем взбалтывания со льдом в коктейль-миксере или с помощью машины. Если вы хотите получить более густую консистенцию, вы также можете смешать свой пузырчатый чай со льдом, чтобы у него была консистенция, похожая на полосу, или попробуйте приготовить полосу для похудения дома.

Вы полюбите чай горячим или холодным

Несмотря на то, что основные ингредиенты этого чайного напитка сами по себе могут быть здоровыми, когда они утопают в слишком большом количестве подсластителей, искусственных ароматизаторов или обработанных ингредиентов, все питательные свойства утрачиваются.

Поэтому следует следить за уровнем сладости напитка, который вы потребляете. Потребление слишком большого количества добавленного сахара, особенно содержащегося в напитках, связано с повышенным риском развития диабета 2 типа, ожирения, сердечных заболеваний и даже рака.

Попытайтесь выбирать чай с настоящими фруктами, а не искусственными подсластителями и несладким молоком. Сахар, который естественным образом содержится в таких продуктах, как фрукты и молоко, не является добавлением сахара, о котором вам следует беспокоиться, поскольку он сочетается с витаминами, минералами и клетчаткой.

