Почему так популярна матча и какие лучшие виды этого напитка

За последнее время все большую популярность приобретает употребление матча. Это уже настоящий тренд в мире пищи. Однако не все знают, что основное отличие матча состоит в том, что это чай в форме порошка, а не листья в пакетиках.

Но это существенно влияет на вкус и на питательные предпочтения, которые существенно больше именно в матче. По сути матча — это целые листья чая, измельченные в порошок. Итак, когда вы пьете матч, вы буквально пьете растение, пишет Eat This Not That.

По словам диетологов, матча хороша в латте, полосе и коктейлях, а его более густая вязкость дает кремовый напиток. Кроме того, матча, безусловно, содержит больше антиоксидантов.

Как отмечают специалисты, существует два сорта, которые можно купить: обрядовые и кулинарные. Если вы хотите приготовить напиток, вы можете использовать церемониальный продукт, а если вы намерены запекать продукт, например в хлебе, вы захотите выбрать кулинарный сорт.

Предлагаем ознакомиться с ТОП лучших порошков матча, которые вы можете приобрести:

Chalait

Это один из самых популярных брендов. На торговых площадках вы можете приобрести повседневный церемониальный сорт матча Chalait, добываемый непосредственно с места происхождения в Удзи, Япония. Его вкус мягкий с тонкими оттенками горького шоколада и какао.

Ippodo Matcha

Эта 40-граммовая баночка является вторым изысканным сортом. Эта яркая изумрудно-зеленая матча, которую описывают как очень насыщенную, является отличным выбором.

MatchaBar Classic Matcha

Этот порошок зеленого чая церемониального сорта богат L-теанином производится из Кагосимы, Япония. Этот сорт заряжает энергией, поскольку каждая порция содержит около 80 миллиграмм кофеина, что совсем не так далеко от того, что содержит обычная чашка кофе.

Органический японский матч Jade Leaf

Этот сорт является одним из самых любимых диетологами. Этот продукт не содержит других добавок и проверен на содержание тяжелых металлов и других потенциальных загрязнителей.

Breakaway Matcha

Вы можете приготовить теплое матча Латте, но Breakaway Matcha лучше всего употреблять охлажденным. Листья каменной земли получают из Киото, Япония. Эта матча также является одним из любимых Кавалюнас.

Matcha Organics

Органическая матча церемониального сорта USDA производится в Яме, Япония, и хорошо сочетается с латте, коктейлями, смузи и даже со смесями для выпечки.

Матча uVernal

И, наконец, еще один качественный продукт. Однако если у вас ограничен бюджет, но вы хотите воспользоваться преимуществами качественного бренда матча, это ваш лучший выбор.

