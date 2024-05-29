Польза популярного напитка: простые уловки для приготовления чая
От пробуждения утром в хорошую компанию вечером – чай делает все это. Но не удивляйтесь, когда мы скажем вам, что всемирно известный напиток не только прекрасно вкушает и бодрит.
Он также имеет много преимуществ для здоровья. И чтобы максимизировать их, мы подготовили несколько полезных уловок, которые помогут повысить его пользу для здоровья.
Какие преимущества чая для здоровья?
Насыщенный антиоксидантами и другими питательными веществами, а также низким содержанием кофеина, чай предлагает множество удивительных преимуществ для здоровья. Он может помочь улучшить здоровье сердца, защитить кости, успокоить пищеварение, укрепить иммунную систему и способствовать похудению.
Добавьте щепотку соли, выдавите лимон
Добавление щепотки соли к обычной чашке чая может быть очень полезным для горла. Она вымывает бактерии, вызывающие инфекцию, и помогает облегчить кашель, простуду, боль и раздражение среди других проблем.
Зеленый чай и лимон – отличное сочетание для вашего здоровья. Целебные соединения, содержащиеся в них, помогают уничтожать свободные радикалы, повреждающие клетки, а также бороться с некоторыми видами рака.
Попробуйте добавить к чаю листья базилика (тулси) и семена фенхеля.
Антиоксидантные и противовоспалительные свойства листьев базилика не только придают чаю свежий вкус, но и помогают лечить симптомы простуды.
Добавление половины чайной ложки семян фенхеля (саунф) к чаю может помочь бороться с болью у женщин во время месячных. Это также успокаивает сокращение матки (основная причина менструальных болей).
Добавьте сливочное масло в чай, чтобы улучшить пищеварение.
Добавление только чайной ложки сливочного масла к ежедневной чашке чая значительно улучшает пищеварение, снижая уровень кислоты в желудке и предотвращая кислотный рефлюкс. Это также помогает облегчить дефекацию.
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