Польза популярного напитка: простые уловки для приготовления чая

От пробуждения утром в хорошую компанию вечером – чай делает все это. Но не удивляйтесь, когда мы скажем вам, что всемирно известный напиток не только прекрасно вкушает и бодрит.

Он также имеет много преимуществ для здоровья. И чтобы максимизировать их, мы подготовили несколько полезных уловок, которые помогут повысить его пользу для здоровья.

Какие преимущества чая для здоровья?

Насыщенный антиоксидантами и другими питательными веществами, а также низким содержанием кофеина, чай предлагает множество удивительных преимуществ для здоровья. Он может помочь улучшить здоровье сердца, защитить кости, успокоить пищеварение, укрепить иммунную систему и способствовать похудению.

Добавьте щепотку соли, выдавите лимон

Добавление щепотки соли к обычной чашке чая может быть очень полезным для горла. Она вымывает бактерии, вызывающие инфекцию, и помогает облегчить кашель, простуду, боль и раздражение среди других проблем.

Зеленый чай и лимон – отличное сочетание для вашего здоровья. Целебные соединения, содержащиеся в них, помогают уничтожать свободные радикалы, повреждающие клетки, а также бороться с некоторыми видами рака.

Попробуйте добавить к чаю листья базилика (тулси) и семена фенхеля.

Антиоксидантные и противовоспалительные свойства листьев базилика не только придают чаю свежий вкус, но и помогают лечить симптомы простуды.

Добавление половины чайной ложки семян фенхеля (саунф) к чаю может помочь бороться с болью у женщин во время месячных. Это также успокаивает сокращение матки (основная причина менструальных болей).

Добавьте сливочное масло в чай, чтобы улучшить пищеварение.

Добавление только чайной ложки сливочного масла к ежедневной чашке чая значительно улучшает пищеварение, снижая уровень кислоты в желудке и предотвращая кислотный рефлюкс. Это также помогает облегчить дефекацию.

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