Баланс вкуса, пользы и калорийности: почему стоит пить смузи на похудении

Смузи – популярный напиток среди тех, кто стремится похудеть. Благодаря удобству приготовления и разнообразию ингредиентов он может стать полезным дополнением к вашему рациону.

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Однако не все полосы все равно способствуют снижению веса: некоторые могут, напротив, помешать достижению целей. Эксперты рассказывают eatthis.com, как правильно использовать этот напиток, чтобы получить максимум пользы и избежать ошибок.

Преимущество: белок замедляет пищеварение

Смузи – удобный способ пополнить запас белка и полезных веществ. Это может способствовать снижению веса. Диетолог Эми Гудсон отмечает: "Белок замедляет процесс пищеварения, благодаря чему вы скорее чувствуете насыщение и дольше остаетесь сытыми".

Рекомендуется готовить смузи с 20–30 г белка, добавляя молоко, греческий йогурт или белковый порошок. Такой подход обеспечивает сытость благодаря объему напитка.

Недостаток: важно "есть", а не "пить" калории

Джули Аптон, соучредитель Appetite for Health Consulting, не поддерживает идею использовать смузи для похудения: "Я считаю, что лучше потреблять калории в виде пищи, а не напитков".

Смузи могут помочь снизить вес, если они способствуют дефициту калорий. Однако, если вы используете высококалорийные коктейли, это может привести к набору лишнего веса.

Преимущество: три эффекта здорового питания

Диетолог Лиза Московиц отмечает, что смузи могут быть полезны, если они содержат белки, клетчатку и здоровые жиры:

Белок: молоко, йогурт, тофу или белковый порошок.

Клетчатка: свежие или замороженные фрукты, овощи (шпинат, капуста, цуккини, цветная капуста).

Жиры: авокадо, семена чиа или миндальное масло.

Московский советует добавлять овощи для увеличения объема и питательности.

Недостаток: будьте осторожны с магазинными полосами

Напитки, приобретенные в кафе или в магазинах, могут содержать скрытые калории в виде добавленного сахара, предупреждает Гудсон. Для контроля веса важно оценивать калорийность каждого ингредиента и следить за размером порции.

Преимущество: легкость в добавлении полезных ингредиентов

Диетолог Лаура Бурак предлагает комбинировать смузи с пищей, требующей жевание, например, с тостом, чтобы сделать прием пищи более сытным. Она также рекомендует избегать сахарных сиропов и контролировать порции таких ингредиентов, как ореховое масло.

Преимущество: идеально для тех, кто пропускает завтраки.

Диетолог Лорен Манакер считает смузи удобным вариантом для не завтракающих людей. Она отмечает важность сбалансированного состава: белки, клетчатка, полезные жиры и здоровые углеводы.

Недостаток: риск чрезмерной калорийности

Темми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, также известные как The Nutrition Twins, предупреждают о риске бессознательного употребления лишних калорий в жидком виде. К примеру, съесть четыре яблока сложнее, чем выпить их в полосе.

Преимущество: фитохимические вещества и жиросжигание

The Nutrition Twins советуют добавлять в полосу овощи для снижения калорийности и повышения питательности. Они также рекомендуют ингредиенты, поддерживающие похудение, например корицу для стабилизации уровня сахара в крови и ягодные фитохимические вещества, подавляющие аппетит.

Смузи могут быть полезны для похудения, если готовить их правильно: контролировать калорийность, добавлять белки, клетчатку и здоровые жиры. Избегайте магазинных напитков с добавленным сахаром и не забывайте о сбалансированности рациона.

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