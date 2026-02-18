Банан: маленький фрукт с огромной пользой для здоровья
Бананы – это не только вкусный фрукт, но и настоящий кладезь питательных веществ. Они доступны, быстро насыщают и подходят как для перекусов, так и для добавления в рецепты.
Исследования показывают, что этот тропический фрукт положительно влияет на сердце, пищеварение и общее самочувствие. Издание eatthis.com опубликовало 11 научно подтвержденных преимуществ бананов для здоровья.
Пищевая ценность банана
Бананы известны низкой калорийностью и высоким содержанием клетчатки, а также содержат важные витамины и минералы. По данным USDA, один средний банан (примерно 126 г) содержит:
- Калории: 112
- Белки: 1,37 г
- Жиры: 0,41 г
- Углеводы: 28,8 г
- Пищевые волокна: 3,28 г
- Натуральный сахар: 15,4 г
- Натрий: 1,26 мг
- Витамин С: 11 мг
- Кальций: 6,3 мг
- Железо: 0,33 мг
- Магний: 34 мг
- Фосфор: 27,7 мг
- Ниацин: 0,84 мг
- Калий: 451 мг
Бананы также богаты антиоксидантами, селеном, холином, витаминами А, В6, К, каротином, медью, цинком и рибофлавином, которые поддерживают клетки от вредного воздействия свободных радикалов.
Действительно ли бананы полезны?
"Бананы могут быть здоровой частью сбалансированного рациона. Они поставляют организму натуральные углеводы, важные микроэлементы и клетчатку", – отмечает диетолог Лорен Манакер.
Диетолог Эми Гудсон добавляет: "Бананы – отличный источник клетчатки, калия и витамина B6, а также многочисленных антиоксидантов. Клетчатка важна для здоровья кишечника и сердца, а большинство людей не достигает рекомендованных норм – 21-25 г для женщин и 30-38 г для мужчин".
Сколько бананов можно есть ежедневно?
Гудсон подчеркивает, что жестких правил нет, но Диетические рекомендации для американцев советуют потреблять 2-4 порции фруктов в день, а половина банана — это одна порция.
"Вы можете получить две порции фруктов, съев один средний банан!" – говорит Гудсон.
11 научно подтвержденных преимуществ бананов
Регулируют артериальное давление
Бананы богаты калием и содержат мало натрия, что помогает поддерживать нормальное давление. "Калий в бананах полезен для сердца и может помочь снизить кровяное давление", – объясняет Гудсон.
Регулируют уровень сахара в крови
"Бананы имеют низкий гликемический индекс, поэтому помогают контролировать сахар в крови и снижают риск диабета 2 типа", – говорит диетолог Триста Бест.
Уменьшают количество свободных радикалов
Антиоксиданты в бананах помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, которые со временем могут провоцировать воспаление и болезни.
Улучшают работу кишечника
"Пектин в бананах способствует регулярности стула, смягчает кал и предотвращает запоры", – добавляет Гудсон.
Поддерживают пищеварение и здоровье микробиома
Неспелые бананы содержат резистентный крахмал – пребиотик, питающий полезные бактерии кишечника. Употребление бананов перед едой может уменьшать вздутие благодаря калия и поддержке микробиома.
Способствуют наращиванию мышц и восстановлению после тренировок
Калий помогает транспортировать питательные вещества к клеткам и поддерживает работу мышц, сердца и мозга. Магний способствует сокращению мышц, их расслаблению и синтезу белка.
Повышают энергию и поддерживают контроль веса
Натуральные сахара бананов дают быстрый энергетический заряд. Магний поддерживает метаболизм и процессы расщепления жира на энергию.
Снижают риск сердечных заболеваний
Калий помогает контролировать давление и снижает риск сердечных болезней. Один средний банан обеспечивает около 10% суточной потребности калия.
Улучшают сон и настроение
Бананы содержат триптофан, который поддерживает настроение и может уменьшать симптомы депрессии. Магний помогает улучшать сон и когнитивные функции.
Уменьшают воспаление
Катехины и дофамин в бананах обладают противовоспалительным действием. Исследования показали, что углеводы бананов уменьшают воспаление у спортсменов после длительных нагрузок.
Поддерживают здоровье почек
Калий в бананах помогает поддерживать нормальное кровяное давление и снижает риск хронической болезни почек.
Ранее OBOZ.UA писал, чем полезны груши для здоровья.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.