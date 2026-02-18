Банан: маленький фрукт с огромной пользой для здоровья

Бананы – это не только вкусный фрукт, но и настоящий кладезь питательных веществ. Они доступны, быстро насыщают и подходят как для перекусов, так и для добавления в рецепты.

Видео дня

Исследования показывают, что этот тропический фрукт положительно влияет на сердце, пищеварение и общее самочувствие. Издание eatthis.com опубликовало 11 научно подтвержденных преимуществ бананов для здоровья.

Пищевая ценность банана

Бананы известны низкой калорийностью и высоким содержанием клетчатки, а также содержат важные витамины и минералы. По данным USDA, один средний банан (примерно 126 г) содержит:

Калории: 112

Белки: 1,37 г

Жиры: 0,41 г

Углеводы: 28,8 г

Пищевые волокна: 3,28 г

Натуральный сахар: 15,4 г

Натрий: 1,26 мг

Витамин С: 11 мг

Кальций: 6,3 мг

Железо: 0,33 мг

Магний: 34 мг

Фосфор: 27,7 мг

Ниацин: 0,84 мг

Калий: 451 мг

Бананы также богаты антиоксидантами, селеном, холином, витаминами А, В6, К, каротином, медью, цинком и рибофлавином, которые поддерживают клетки от вредного воздействия свободных радикалов.

Действительно ли бананы полезны?

"Бананы могут быть здоровой частью сбалансированного рациона. Они поставляют организму натуральные углеводы, важные микроэлементы и клетчатку", – отмечает диетолог Лорен Манакер.

Диетолог Эми Гудсон добавляет: "Бананы – отличный источник клетчатки, калия и витамина B6, а также многочисленных антиоксидантов. Клетчатка важна для здоровья кишечника и сердца, а большинство людей не достигает рекомендованных норм – 21-25 г для женщин и 30-38 г для мужчин".

Сколько бананов можно есть ежедневно?

Гудсон подчеркивает, что жестких правил нет, но Диетические рекомендации для американцев советуют потреблять 2-4 порции фруктов в день, а половина банана — это одна порция.

"Вы можете получить две порции фруктов, съев один средний банан!" – говорит Гудсон.

11 научно подтвержденных преимуществ бананов

Регулируют артериальное давление

Бананы богаты калием и содержат мало натрия, что помогает поддерживать нормальное давление. "Калий в бананах полезен для сердца и может помочь снизить кровяное давление", – объясняет Гудсон.

Регулируют уровень сахара в крови

"Бананы имеют низкий гликемический индекс, поэтому помогают контролировать сахар в крови и снижают риск диабета 2 типа", – говорит диетолог Триста Бест.

Уменьшают количество свободных радикалов

Антиоксиданты в бананах помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, которые со временем могут провоцировать воспаление и болезни.

Улучшают работу кишечника

"Пектин в бананах способствует регулярности стула, смягчает кал и предотвращает запоры", – добавляет Гудсон.

Поддерживают пищеварение и здоровье микробиома

Неспелые бананы содержат резистентный крахмал – пребиотик, питающий полезные бактерии кишечника. Употребление бананов перед едой может уменьшать вздутие благодаря калия и поддержке микробиома.

Способствуют наращиванию мышц и восстановлению после тренировок

Калий помогает транспортировать питательные вещества к клеткам и поддерживает работу мышц, сердца и мозга. Магний способствует сокращению мышц, их расслаблению и синтезу белка.

Повышают энергию и поддерживают контроль веса

Натуральные сахара бананов дают быстрый энергетический заряд. Магний поддерживает метаболизм и процессы расщепления жира на энергию.

Снижают риск сердечных заболеваний

Калий помогает контролировать давление и снижает риск сердечных болезней. Один средний банан обеспечивает около 10% суточной потребности калия.

Улучшают сон и настроение

Бананы содержат триптофан, который поддерживает настроение и может уменьшать симптомы депрессии. Магний помогает улучшать сон и когнитивные функции.

Уменьшают воспаление

Катехины и дофамин в бананах обладают противовоспалительным действием. Исследования показали, что углеводы бананов уменьшают воспаление у спортсменов после длительных нагрузок.

Поддерживают здоровье почек

Калий в бананах помогает поддерживать нормальное кровяное давление и снижает риск хронической болезни почек.

Ранее OBOZ.UA писал, чем полезны груши для здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.