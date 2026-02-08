Полезный фрукт для здорового пищеварения: почему стоит добавить в рацион груши

Груши – это не только ароматный сезонный фрукт, но и ценный компонент здорового рациона. Они сочетают приятный сладкий вкус с впечатляющим набором питательных веществ.

Особенно важна их роль в поддержке пищеварения и общего состояния кишечника. Специалисты по питанию всё чаще советуют обратить внимание на этот недооценённый продукт, пишет eatthis.com.

Диетолог Эми Гудсон объясняет, что один из ключевых эффектов потребления груш – это обеспечение организма клетчаткой.

"В груше среднего размера содержится около 6 граммов клетчатки. И благодаря содержанию как растворимой, так и нерастворимой клетчатки они прекрасно влияют на здоровье вашего сердца и кишечника", – говорит Гудсон.

Почему клетчатка так важна?

Пищевые волокна являются незаменимой составляющей рациона: они поддерживают регулярное пищеварение, способствуют здоровью микрофлоры кишечника и играют роль в профилактике хронических заболеваний. Особенность клетчатки в том, что организм не переваривает ее так, как другие питательные вещества. Вместо этого она проходит через пищеварительную систему, взаимодействуя с жидкостью – в зависимости от своего типа.

Растворимая клетчатка

Существуют две разновидности клетчатки, и груши содержат оба. Растворимая клетчатка в воде приобретает желеобразную форму. Именно она играет важную роль в поддержании сердечно-сосудистой системы и микробиома кишечника.

"Растворимая клетчатка может помочь вашему кишечнику, действуя как пребиотик и питая "полезные" бактерии в вашем организме. А также может поддерживать здоровье вашего сердца, помогая снизить уровень холестерина", – говорит Гудсон.

Нерастворимая клетчатка

Нерастворимые волокна не растворяются в воде. Их функция – улучшать продвижение пищи по кишечнику и делать стул более мягким и регулярным. Благодаря этому они помогают предотвращать запоры. Кроме того, достаточное потребление нерастворимой клетчатки связывают со снижением риска развития некоторых хронических состояний, в частности диабета 2 типа.

Дополнительные преимущества груш

Польза груш не ограничивается клетчаткой. Они также содержат флавоноиды – мощные антиоксиданты, помогающие уменьшать воспалительные процессы в организме, связанные со снижением риска хронических заболеваний.

Если хотите разнообразить рацион, груши легко вписать в различные блюда. Они хорошо сочетаются с козьим сыром в салатах, подходят для добавления в смузи и прекрасно сочетаются в домашних десертах.

