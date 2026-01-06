Манго против запора: как этот фрукт влияет на работу кишечника

Проблемы с пищеварением и хронический запор беспокоят миллионы людей во всем мире, заставляя их искать быстрые и не всегда безопасные решения. Чаще всего внимание обращают на слабительные средства или добавки с клетчаткой, однако не все они устраняют истинную причину дискомфорта.

Видео дня

Новые научные данные свидетельствуют, что обычные продукты питания могут работать значительно эффективнее. Один экзотический фрукт неожиданно оказался мощным союзником здоровья кишечника, пишет eatthis.com.

Как манго влияет на работу кишечника?

Команда ученых из Техасского университета A&M привлекла к исследованию 36 взрослых людей с хроническими нарушениями стула. Участников разделили на две группы и наблюдали за их состоянием в течение четырех недель. Первая группа ежедневно потребляла целое манго весом примерно 0,3 кг, тогда как вторая – употребляла чайную ложку растворимой клетчатки подорожника, используемой, в частности, в добавках. Оба варианта содержали одинаковое количество клетчатки.

После завершения эксперимента стало понятно, что манго оказалось значительно эффективнее добавки. Участники, которые ели фрукт, сообщали о лучшей регулярности стула, улучшении консистенции и формы стула. Кроме этого, у них зафиксировали положительные изменения в составе кишечной микрофлоры и снижение уровня воспаления.

"Наши результаты свидетельствуют, что манго имеет преимущество над добавками с клетчаткой благодаря биоактивным полифенолам, которые помогают уменьшать маркеры воспаления. Полифенолы в манго повлияли на состав микробиома, который состоит из триллионов бактерий и других микроорганизмов, живущих в нашем пищеварительном тракте", – отметила Сюзанна У. Мертенс-Талкотт, автор исследования и доцент кафедры питания и пищевых наук Техасского университета A&M.

Также исследовательница подчеркнула, что пищевые добавки с клетчаткой и слабительные средства могут помогать при запоре, однако они не всегда устраняют сопутствующие проблемы, в частности воспаление кишечника.

Поэтому вместо того, чтобы каждый раз прибегать к слабительным средствам, стоит попробовать добавить манго в ежедневный рацион. Его можно съесть как перекус или использовать для смузи перед сном, соединив с несладким миндальным молоком и сыром – для более медленного усвоения казеина.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем полезен грейпфрут для здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.