Батончики, чипсы и попкорн: как вредные перекусы разрушают наш организм

Чтобы быстро перекусить и не навредить своему здоровью, важно выбирать правильные закуски. По данным Гарвардской медицинской школы, цельнозерновые крендели, различные виды орехов и ломтики яблок с арахисовым маслом – это полезные варианты, которые не только утолят голод, но и способствуют сохранению здоровья.

В то же время, другие закуски могут оказывать вредное влияние и способствовать воспалению, считают диетологи в клинике Кливленда. Какие продукты вредны в долгосрочной перспективе и тайно могут вызвать вспышки воспаления, пишет Eat This Not That.

Батончики гранола

Употребление батончиков, которые нам рекомендуют из всех рекламных плоскостей как полезный перекус для организма, может оказать и негативное влияние. На первый взгляд, они считаются здоровыми, но гранола, имеющая высокое содержание сахара, кукурузного сиропа, шоколадной стружки и тростникового сахара способствует воспалению.

В то же время, батончики состоят из обработанного масла, такого как соевое и рапсовое масло, что может также способствовать воспалению.

Сухое вяленое мясо

Белки животного происхождения известны своей способностью вызывать воспаление и отрицательно влиять на желудочно-кишечный тракт, повышая уровень инсулиноподобного фактора роста (IGF-I) и других воспалительных маркеров.

В то же время овощная диета имеет меньше таких маркеров, что говорит о ее противовоспалительной диете. Диетологи считают, что вяленое мясо нужно заменить альтернативными продуктами, например, фруктами или орехами, зелеными бобами.

Картофельные чипсы

Большинство чипсов содержат большое количество соли. Регулярное потребление лишнего количества соли может привести к повышенному давлению, сердечным заболеваниям и другим проблемам со здоровьем. Поэтому чипсы не рекомендуется потреблять гипертоникам и людям с атеросклерозом.

Диетологи рекомендуют заменить чипсы на морские водоросли с хумусом или авокадо в рулете, поскольку они богаты питательными веществами и имеют менее калорийное содержание, а также обладают приятным хрустящим вкусом.

Протеиновые батончики

Протеиновые батончики, которые называются заменителями пищи и поддерживают активное движение, могут скрывать ловушки в ингредиентах, на которые следует обратить внимание.

Многие из этих батончиков содержат добавленный сахар, который может способствовать воспалению организма, вместо пользы, — отмечают эксперты.

Вместо таких выбрать следует фруктовые батончики, содержащие природные антиоксиданты, которые поддерживают клеточное здоровье и борются с воспалением. Они удобно подходят для перекусов во время активного дня. Итак, добавьте фруктов в свой пакет с обедом.

Попкорн в микроволновке

Попкорн часто рассматривается как легкая закуска, богатая клетчаткой, что делает его здоровым выбором для многих людей. В то же время, попкорн, предназначенный для приготовления в микроволновке, содержит гидрогенизированные жиры и другие добавки, способствующие воспалению.

Альтернативой попкорна будет обычная жарка кукурузных зерен без приготовления в масле. После приготовления можно добавить чуть-чуть здорового оливкового масла для вкуса. Вы получите более здоровый вариант и выгодно для вашего кошелька.

