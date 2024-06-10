Базилик: полезные свойства и преимущества для здоровья

Существует много видов листьев базилика – итальянский или кудрявый базилик, сладкий базилик, лимонный базилик, святой базилик (тулси), тайский базилик, базилик с листьями салата и многие другие.

Базилик – популярная кулинарная трава. Кроме того, листья базилика также полезны для профилактики и лечения некоторых проблем со здоровьем. Мы собрали некоторые из потенциальных преимуществ этого продукта.

Антиоксиданты в листьях базилика могут предотвратить окислительный стресс.

Для борьбы со свободными радикалами, вызывающими болезнетворный окислительный стресс, нашему организму нужны антиоксиданты. Хотя организм способен производить определенное количество антиоксидантов самостоятельно, остальное мы получаем с пищей.

Базилик – один из таких кулинарных ингредиентов, содержащий антоцианы, бета-каротин, ориентин, виценинар и многие другие антиоксиданты.

Употребление листьев базилика может улучшить здоровье сердца

Некоторые исследования показали, что некоторые компоненты базилика обладают потенциалом для улучшения общего состояния здоровья сердца. Содержащийся в базилике евгенол может блокировать кальциевые каналы, что может помочь снизить кровяное давление.

Базилик также содержит магний, который может помочь улучшить кровообращение, позволяя мышцам и кровеносным сосудам расслабиться. Кроме того, содержащиеся в траве эфирные масла могут помочь снизить уровень холестерина и триглицеридов.

Масло базилика может эффективно лечить кожные заболевания

Во многих старинных средствах для лечения кожных заболеваний используется масло базилика. Считается, что масло, полученное из листьев базилика, обладает антимикробными и противогрибковыми свойствами, которые могут лечить многие кожные инфекции при местном применении.

Несмотря на отсутствие научных доказательств в этой области, аромат базиликового масла может быть по-настоящему энергичным и полезным. Читайте дальше, чтобы узнать еще одну интересную пользу масла.

Эфирное масло базилика может снизить уровень стресса

Замечено, что эфирное масло базилика может помочь справиться с депрессией, тревогой, стрессом и улучшить ваши способности к мышлению. Очевидно, растение стимулирует нейромедиаторы, регулирующие гормоны, отвечающие за чувство счастья и энергии.

Кроме того, он имеет противовоспалительные свойства и содержит антиоксиданты, которые могут помочь вам справиться с высоким уровнем стресса. Вот почему базилик считается мощным адаптогеном или антистрессовым средством.

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