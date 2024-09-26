Бег для стройной фигуры: когда ждать результатов и как тренироваться правильно

Бег снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака, а также болезней нервной системы, таких как Альцгеймер и Паркинсон. Люди, занимающиеся этой активностью, лучше спят и обеспечивают своему организму дольше.

По данным исследования, опубликованного в Mayo Clinic Proceedings, пробежав примерно 52 минуты еженедельно, можно увеличить продолжительность жизни на шесть лет. Больше о пользе бега пишет издание eatthis.com.

Однако, если вашей целью является не только улучшение здоровья, но и похудение или укрепление фигуры, возникает вопрос: сколько раз в неделю нужно бегать, чтобы заметить изменения в зеркале? Ответ на этот вопрос знает Эшли Наташа Келли, олимпийская бегунья, участвовавшая в Олимпиаде 2016 года в Рио. Вот что она рассказала о беге и его пользе для фигуры.

Первые результаты появляются через 2-3 недели

Одним из самых больших преимуществ бега является его доступность. Вам не нужно дорогостоящее оборудование. Все, что необходимо – это качественная пара кроссовок. Как отмечает Дэниел О'Коннор, профессор здравоохранения из Университета Хьюстона: "Вам достаточно хорошей пары обуви, немного креативности и, возможно, нескольких друзей, чтобы создать план для пробежек или ходьбы, что обойдется дешевле, чем тренажерный зал или услуги персонального тренера".

Относительно того, когда можно ожидать видимых результатов, Келли отмечает важность регулярности тренировок, правильного питания и силовых упражнений. При соблюдении всего этого можно добиться заметных изменений довольно быстро.

"Если вы будете бегать 3-4 раза в неделю, добавляя силовые тренировки трижды в неделю и не будете забывать о восстановительных днях, уже через две-три недели сможете увидеть изменения в своем теле", - говорит она.

Фиксируйте прогресс через фото, а не из-за веса

Если ваша цель похудеть с помощью бега, помните, что вес не всегда является показателем успеха. "Увеличение мышечной массы может временно повысить вес, поэтому лучше делать еженедельные фото, чтобы видеть прогресс", – советует Келли. Она также рекомендует консультироваться с фитнес-тренером для создания индивидуальной программы, если у вас есть конкретные цели.

Получайте удовольствие от преимуществ

Если вы бегаете для улучшения психического здоровья, вам не нужно тренироваться слишком интенсивно. По данным исследования, опубликованного в Psychology of Sport and Exercise, всего 10 минут бега на открытом пространстве может значительно улучшить настроение по сравнению с интеллектуальными задачами. Остальные исследования подтверждают, что физическая активность эффективно помогает бороться с симптомами депрессии.

"Хотя бег может временно повысить уровень кортизола, стрессового гормона, исследование 2019 показало, что пребывание на свежем воздухе снижает уровень кортизола более чем на 21% в час", - добавляет врач-натуропат Триша Пингель.

Бег способствует долголетию

Исследования, опубликованные в PLOS Medicine, подтверждают, что даже короткие ежедневные пробежки значительно улучшают здоровье. Исследователи обнаружили, что наиболее активные люди имели на 48-57% меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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