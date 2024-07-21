Бег и прогулки вместе с вашей второй половинкой оказывают меньший эффект на организм – исследование
Если вы предпочитаете ходьбу и беговые и часто гуляете со своей второй половинкой, новые исследования показывают, что вам было бы умнее делать это наедине.
Исследование, только опубликованное в академическом журнале Gait&Posture, утверждает, что гуляющие вместе пары также в конечном итоге ходят гораздо медленнее, пишет Eat This Not That.
"Если кто существенно замедляется, когда идет с кем-то другим, это может свести на нет некоторые преимущества для здоровья, ведь если бы он ходил сам, то все происходило бы в более быстром темпе", – сказала Либби Ричардс, доктор философии, профессор Университета Пердью , проводившего исследование.
Хотя другие исследования показали, что занятия с друзьями и семьей чрезвычайно полезны для достижения больших успехов в физической форме. "Мы надеялись, что там, где партнеры шли вместе, скорость не снизится", – пояснила Ричардс. "Мы надеялись, что более медленные партнеры ускорятся, чтобы сравниться с более быстрым, но это не так".
Для исследования ученые изучили время, затраченное на ходьбу, и скорость походки для 72 пар в возрасте от 25 до 79 лет. Согласно исследованию, они совершали разнообразные прогулки "во многих местах", — говорится в исследовании, "включая чистые или заполненные препятствия, общую ходьбу, общую ходьбу, держась за руки и индивидуальную ходьбу".
Как показали многочисленные исследования, скорость походки чрезвычайно важна для качества упражнений, которые вы выполняете во время прогулки. "Скорость походки важно измерять, поскольку она связана с общим состоянием здоровья. Типичная скорость походки является прогнозом риска падения, функциональных возможностей, восстановления трудоспособности и смертности", – сказала Ширли Ритдайк, доктор философии, профессор здравоохранения и кинезиологии в Пердью.
В конце концов, исследователи обнаружили, что во всех типах условий ходьбы "оба партнера сбавляли скорость, когда шли вместе, и еще больше снижали скорость, держась за руки, по сравнению с хождением в одиночку. При ходьбе с партнером может увеличиться активность ходьбы благодаря социальной поддержке, снижение скорости во время совместной ходьбы может непреднамеренно снизить пользу для здоровья и качество хода обоих партнеров".
Поэтому помните об этом, когда в следующий раз будете собираться на прогулку.
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