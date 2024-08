Беговая дорожка или эллиптический тренажер: как определить лучший тренажер для похудения

Если хотите ускорить метаболизм и ускорить похудение, перед вами может встать нелегкий выбор тренажера, который подходит вашей цели и стилю тренировок. В частности, беговая дорожка помогает сжигать больше калорий за счет интенсивности, а эллиптический тренажер снижает нагрузку на суставы.

Оба из этих вариантов способствуют похудению, поэтому окончательный выбор зависит от ваших целей и физических возможностей. Тренируйтесь регулярно, чтобы увидеть результаты и ознакомьтесь с информацией от Eat This, Not That, чтобы определиться с тренажером и сделать правильный выбор.

В чем разница между беговой дорожкой и эллиптическим тренажером?

Беговая дорожка позволяет варьировать интенсивность тренировок, особенно при использовании наклона или утяжеленного жилета. Однако, хотя такая тренировка обычно сжигает больше калорий, чем эллиптический тренажер, но она имеет больший риск травм для суставов.

В свою очередь эллиптические тренажеры подходят для людей с проблемами суставов благодаря малотравматичной нагрузке, которая задействует как верхнюю, так и нижнюю часть тела, обеспечивая эффективную кардионагрузку. Таким образом это хороший вариант для поддержания формы и снижения веса без чрезмерной нагрузки на суставы.

Однако, выбирая между этими тренажерами, стоит ориентироваться на собственные предпочтения. Кроме того, вы можете попробовать чередовать упражнения на этих тренажерах, чтобы получить больше пользы от занятий.

Преимущества беговой дорожки

Тренировки на беговой дорожке улучшают сердечно-сосудистое здоровье, работу легких, сжигают калории и подходят для любого уровня подготовки. Во время пробежки вы можете регулировать скорость и наклон, чтобы повысить интенсивность, что делает беговую дорожку универсальным инструментом для достижения различных фитнес-целей. Кроме того, беговая дорожка способствует укреплению мышц и костей, а также снижает кровяное давление и риск хронических заболеваний.

Тренировка на беговой дорожке:

Интервальная тренировка. Чередуйте 30 секунд интенсивного бега с ходьбой или легким бегом в течение 1-2 минут. Повторяйте цикл в течение 20–30 минут.

Чередуйте 30 секунд интенсивного бега с ходьбой или легким бегом в течение 1-2 минут. Повторяйте цикл в течение 20–30 минут. Интервалы наклона. Чередуйте умеренный и высокий наклон на беговой дорожке, чтобы имитировать подъем в гору. Поддерживайте этот режим в течение 20-30 минут.

Чередуйте умеренный и высокий наклон на беговой дорожке, чтобы имитировать подъем в гору. Поддерживайте этот режим в течение 20-30 минут. Пирамидальная тренировка. Начните с 5 минут разминки в удобном темпе. Затем постепенно увеличивайте скорость в течение 5 минут до максимума и поддерживайте скорость до 1-2 минуты. Завершите, снижая темп в течение 5 минут и произведите охлаждение.

Начните с 5 минут разминки в удобном темпе. Затем постепенно увеличивайте скорость в течение 5 минут до максимума и поддерживайте скорость до 1-2 минуты. Завершите, снижая темп в течение 5 минут и произведите охлаждение. Бег на длинные дистанции. Выберите комфортную дистанцию и поддерживайте стабильный темп во время бега. Начните с разминки и старайтесь пробежать всю дистанцию без остановок, позволяя короткие перерывы при необходимости.

Выберите комфортную дистанцию и поддерживайте стабильный темп во время бега. Начните с разминки и старайтесь пробежать всю дистанцию без остановок, позволяя короткие перерывы при необходимости. Повторение с наклоном. Увеличьте наклон до высокого уровня и бегайте или идите вверх в течение 1 минуты. Затем убавьте наклон и пройдите или пробежите вверх ту же продолжительность. Повторяйте в течение 20-30 минут, корректируя скорость и наклон при необходимости.

Преимущества эллиптического тренажера

Занятия на эллиптическом тренажере улучшают сердечно-сосудистую систему и сжигают калории. Это идеальный выбор для людей с болью в суставах или артритом, поскольку такие плавные движения уменьшают риск появления травм во время тренировок. Кроме того, эллиптический тренажер прекрасно тренирует все мышцы, активируя как верхнюю, так и нижнюю часть тела, что улучшает координацию и баланс. Также, так же как и на беговой дорожке, тренировки на эллиптическом тренажере способны улучшить работу сердца и легких, снизить кровяное давление и уменьшить риск хронических заболеваний.

Тренировка на эллиптическом тренажере:

Интервальная тренировка. Чередуйте интенсивные и восстановительные периоды: 2 минуты умеренной интенсивности, а затем 1 минута высокой интенсивности. Повторяйте этот цикл в течение 20–30 минут.

Чередуйте интенсивные и восстановительные периоды: 2 минуты умеренной интенсивности, а затем 1 минута высокой интенсивности. Повторяйте этот цикл в течение 20–30 минут. Обратная педалирование. Вращение педалей назад активирует разные мышцы и делает тренировки более разнообразными. Начните с умеренного сопротивления и чередуйте вращение вперед и назад по 3-5 минут в течение всего занятия.

Вращение педалей назад активирует разные мышцы и делает тренировки более разнообразными. Начните с умеренного сопротивления и чередуйте вращение вперед и назад по 3-5 минут в течение всего занятия. Восхождение на гору. Увеличив сопротивление для имитации подъема в гору, начиная с умеренной нагрузки, постепенно повышая его ежеминутно в течение 5 минут. Поддерживайте высокий уровень сопротивления около 5-10 минут, а затем убавьте его до начального уровня.

Перекрестная тренировка. Сочетайте тренировки на эллиптическом тренажере с упражнениями для верхней части тела. К примеру, чередуйте толкание и подтягивание держателя. Тренируйтесь в режиме интервалов: 2 минуты умеренного темпа с толканием ручки вперед, а затем 1 минуту более быстрого темпа с подтягиванием держателя.

Сочетайте тренировки на эллиптическом тренажере с упражнениями для верхней части тела. К примеру, чередуйте толкание и подтягивание держателя. Тренируйтесь в режиме интервалов: 2 минуты умеренного темпа с толканием ручки вперед, а затем 1 минуту более быстрого темпа с подтягиванием держателя. Стационарные сессии. Установите целевую дистанцию или время и поддерживайте стабильный темп в течение всей тренировки. Начните с 5-минутной разминки, затем крутите педали в постоянном темпе от 20 до 60 минут и завершите упражнение 5-минутным охлаждением.

