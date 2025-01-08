Белки, снижающие высокий уровень холестерина: продукты, которые следует есть чаще
Для поддержания здоровья и мышечной массы необходимо употреблять достаточное количество белка, однако при высоком уровне холестерина важно выбирать его правильные источники. Для этого следует избегать красного и обработанного мяса, ведь они содержат много насыщенных жиров, повышающих уровень "плохого" холестерина.
Вместо этого добавляйте в рацион нежирную рыбу, бобовые, яйца или орехи — это поможет поддерживать баланс белков без вреда для сердца. Какие растительные источники белка стоит выбрать и какие из них снижают холестерин, рассказали в Eat This, Not That.
Фасоль
Фасоль — это отличный источник растительного белка с низким содержанием жира, который обеспечивает длительное чувство сытости. Фасоль способствует снижению уровня холестерина благодаря растворимой клетчатке. Это идеальный выбор для поддержания здоровья сердца и сбалансированного питания. Добавлять ее можно в супы, салаты или в качестве гарнира к основным блюдам.
Грецкие орехи
Грецкие орехи являются идеальным перекусом или дополнением к овсянке, ведь они богаты белком и полезны для сердца. Это единственный вид орехов, которые известны высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты (ALA), или растительного омега-3. Регулярное употребление около 50 г в день может снизить уровень "плохого" холестерина, поэтому добавляйте их в свой рацион для поддержания здоровья сердца.
Цельные зерна
Рафинированные углеводы и сахар могут повышать холестерин, тогда как цельные зерна помогают его снизить благодаря клетчатке и питательным веществам. Например, киноа содержит белок, клетчатку, полезные углеводы и антиоксиданты. Ее регулярное потребление способствует снижению уровня "плохого" холестерина и улучшает реакцию на глюкозу.
Чечевица
Чечевица — это отличный источник растительного белка, антиоксидантов и клетчатки, которая помогает снижать уровень холестерина. Её можно добавлять в соусы, рагу или салаты, чтобы разнообразить рацион. Она быстро насыщает и подходит для обеда, добавляя вкуса и пользы.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты помогают контролировать уровень холестерина.
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