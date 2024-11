Добавьте эти продукты в свой рацион: лучшие углеводы, снижающие уровень холестерина

Высокий уровень холестерина может привести к образованию бляшек в сосудах, что затрудняет кровообращение и может вызвать сердечный приступ или инсульт. Чтобы снизить высокий холестерин, следует выполнять физические упражнения и принимать полезные добавки.

Однако, кроме регулярных тренировок, для поддержания здоровья сердца следует придерживаться сбалансированной диеты и добавить в рацион полезных углеводов. Что есть, чтобы предотвратить проблемы с сердечно-сосудистой системой и прожить долгую жизнь, рассказали в Eat This, Not That.

Овес

Овес - отличный выбор для снижения холестерина благодаря содержанию бета-глюканов, которые помогают вывести "плохой" холестерин из организма. Его можно использовать в различных формах: овес на ночь дял завтрака, в формате овсяных хлопьев, печенья или добавлять в смузи. Исследования показали, что овес снижает уровень ЛПНП и улучшает соотношение холестерина. Кроме того, овес уменьшает воспаление, что может поддерживать сердечно-сосудистое здоровье.

Инжир

Инжир полезен для здоровья костей и богат витаминами, минералами и клетчаткой. Всего в 3-5 сушеных инжиров (40 г) содержится 100 калорий и 4 г растворимой клетчатки. Растворимая клетчатка помогает снижать уровень холестерина, в частности ЛПНП, а потому включение инжира в рацион может быть полезным для поддержания сердечно-сосудистого здоровья.

Фасоль

Бобы могут значительно улучшить здоровье, снижая уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. Они богаты углеводами, растительным белком и клетчаткой, что делает их полезными для питания. Кроме того, регулярное потребление одной чашки консервированной фасоли может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП всего через несколько недель.

Яблоки

Яблоки - это мощный фрукт, богатый антиоксидантами и клетчаткой, поддерживающий здоровье кишечника, зубов и дыхания. Пектин в кожуре снижает уровень холестерина и улучшает работу сердца, что необходимо для долгой и здоровой жизни.

