Углеводы: дневная норма и их необходимость в рационе

Если вы пытаетесь контролировать вес, нормализовать артериальное давление или просто вести здоровый образ жизни, вам может быть сложно определить оптимальное количество углеводов в рационе. Различные источники могут советовать употреблять их ежедневно или полностью отказаться от них, однако их исключение не является правильным вариантом для ежедневного потребления.

Стоит избегать крайностей и включать умеренное количество углеводов в ваш рацион, чтобы получить пользу от продуктов с их содержанием. Почему это важно и зачем организму углеводы, рассказали в Eat This, Not That.

Какова роль углеводов для организма?

Углеводы - это основной источник энергии для организма, обеспечивающий топливо для тела эффективнее, чем жиры или белки. Они также являются прекрасным источником клетчатки, которая поддерживает здоровье кишечника и способствует насыщению. Недостаточное количество клетчатки может увеличить риск рака толстой кишки и провоцировать появления запора. Кроме того, углеводы помогают сохранять мышечную массу, предотвращая ее расщепление на энергию.

Почему стратегия "0 углеводов" является ошибочной и сколько можно употреблять ежедневно?

Невозможно найти диету, полностью исключающую углеводы, даже при кето или диете Аткинса. Полное исключение углеводов ведет к потере многих важных продуктов, таких как цельнозерновые и молочные продукты, что приводит к недостатку ключевых питательных веществ, в частности клетчатки.

Кроме того, полное исключение определенных групп продуктов в рационе может быть опасным и рискованным. В частности, фрукты важны для снижения риска депрессии, сердечных заболеваний и инсультов. Низкое содержание углеводов может повысить риск преждевременной смерти, рака и инсульта.

Вывод

Не стоит полностью отказываться от углеводов, так как это может привести к дефициту важных питательных веществ и ухудшению здоровья. Вместо этого сосредоточьтесь на нерафинированных углеводах, таких как ягоды, цельнозерновой хлеб, фасоль и горох. Эти продукты богаты питательными веществами и способствуют общему здоровью. Выбор полезных углеводов большой и может обеспечить вам больше удовольствия от еды, без ощущения ограниченности.

