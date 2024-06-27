Белый или коричневый: в чем разница и какой сахар выбрать

Во многих блюдах и напитках содержится сахар. Его чрезмерное потребление связано с рядом проблем со здоровьем, речь идет об ожирении, диабете второго типа и болезни сердца.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что сахар – это тип углеводов, используемый как подсластитель в продуктах и напитках. Химически сахар представляет собой простой углевод, состоящий из молекул углерода, водорода и кислорода.

Рафинированный сахар и искусственные подсластители: что полезнее

Рафинированный сахар – натуральный продукт, полученный из сахарного тростника или свеклы, он сильно обрабатывается, поэтому теряет питательные вещества. Потребление его слишком большого количества вызывает проблемы со здоровьем.

Искусственные подсластители – синтетические вещества, предназначенные для имитации сладости сахара, но без калорий. Искусственные подсластители продаются как более здоровая альтернатива, но, по словам врача, они могут иметь негативные последствия для здоровья. Речь идет о нарушении микробиоты кишечника и увеличении риска метаболических расстройств.

Разница между белым и коричневым сахаром

Белый сахар производится из сахарного тростника или свеклы. Он сильно обрабатывается для удаления примесей и патоки, в результате чего образуется мелкий белый кристалл. Он обладает нейтральным вкусом и обычно используется в выпечке и при приготовлении пищи.

Коричневый сахар – смесь белого и патоки (побочный продукт процесса переработки сахара, он придает коричневый цвет и характерный вкус).

Коричневый сахар может быть светлым или темным. В более светлом содержится 3,5% патоки, а в более темном – около 6,5%. Он имеет немного карамельный вкус и обычно используется в выпечке, приготовлении пищи и маринадов и соусов.

Существенной разницы между белым и коричневым сахаром нет, оба имеют много калорий и почти не содержат питательных веществ.

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