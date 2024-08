Белый рис при сахарном диабете: есть ли предостережения относительно употребления

Такой привычный продукт, как белый рис, часто вызывает бурные дискуссии по поводу его пользы и опасности. Однако белый рис может быть частью здоровой, сбалансированной диеты, даже если некоторые рекомендуют избегать "белых" продуктов из-за их влияния на уровень сахара в крови.

На самом деле, важно обращать внимание на сбалансированность блюд, чтобы включить белый рис в рацион. Что о нем следует знать и существует ли существенный риск для тех, кто имеет симптомы развития диабета, рассказали в Eat This, Not That.

Мифы и правда о белом рисе

Белый рис в основном состоит из крахмала. Вместе с тем, при обработке риса из него удаляют наружную оболочку и зародыш, содержащие клетчатку и питательные вещества. Позже некоторые витамины и минералы добавляются вспять. Вместе с тем, хотя коричневый и белый сорта риса имеют схожее содержание углеводов, именно коричневый рис сохраняет больше клетчатки и питательных веществ.

Как включить рис в рацион

Сбалансированная пища должна содержать белки, здоровые жиры, углеводы и овощи. Добавление к белому рису других продуктов поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Кроме того, сбалансированная тарелка улучшает реакцию организма на уровень сахара в крови по сравнению с неполноценными блюдами. К примеру, к белому рису можно добавить овощи или другие продукты с высоким содержанием клетчатки.

Кроме того, некоторые блюда могут содержать несколько видов крахмала, например рис, фасоль и тортильи в мексиканской кухне или рис, чечевицу и овощи в индийской. Важно учитывать все крахмалы, которые вы употребляете вместе с белым рисом, чтобы поддерживать сбалансированное питание. Добавьте белок, жир и много клетчатки, чтобы помочь контролировать уровень сахара в крови.

Ранее OBOZ.UA рассказал о пользе и разнице между белым и коричневым рисом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.