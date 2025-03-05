Бесполезные калории: блюда, которые создают иллюзию удовольствия и портят фигуру

Иногда хочется позволить себе любимое блюдо, даже если оно не слишком полезно. Однако, не все вкусности стоят израсходованных калорий. Некоторые из них содержат большое количество консервантов, сахара и трансжиров, не приносящих никакой пользы организму.

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Именно поэтому важно выбирать более качественные альтернативы, чтобы получить максимум удовольствия без ущерба для здоровья. Издание eatthis.com пообщалось с диетологом Лаурой Бурак, которая рассказала, каких продуктов лучше избегать, если вы заботитесь о своем здоровье.

Диетолог отмечает, что все зависит от качества и способа приготовления блюда. "Когда вы начинаете по-настоящему ценить качественные блюда, приготовленные из отборных ингредиентов, вам больше не хочется их заменять на дешевые и вредные аналоги", – говорит Бурак.

Бурак также предлагает изменить восприятие так называемого "чит-мила" – вместо того, чтобы думать об этом как об "обмане", стоит научиться выбирать действительно стоимостные угощения.

"Важно позволять себе любимую пищу, но только тогда, когда она действительно этого стоит", – объясняет она.

Ниже приведены продукты, которые, по мнению диетолога, не оправдывают израсходованных калорий.

Магазинная выпечка

Если хочется чего-нибудь сладкого, промышленно изготовленная выпечка – самый плохой выбор. В таких продуктах полно консервантов, рафинированного сахара и трансжиров, негативно влияющих на здоровье сердца.

"На упаковке может быть указано, что трансжиры отсутствуют, но если в составе есть "частично гидрогенизированные масла", это значит, что они там есть", – предостерегает Бурак.

Вместо этого лучше отдать предпочтение домашней выпечке или изделиям из местной пекарни. "Вы навсегда запомните вкус свежеиспеченного круассана из парижской кофейни, но никогда не вспомните вкус десерта из пластиковой упаковки", – говорит диетолог.

Пончики

То же касается пончиков – это жареное во фритюре тесто, щедро посыпанное сахаром. Они не дают длительного насыщения, но быстро прибавляют лишние калории.

Молочный шоколад

Если уж наслаждаться шоколадом, то лучше выбирать темный – с содержанием какао не менее 70%.

"Молочный шоколад – это фактически конфета, ведь в нем почти нет какао, зато много сахара", – объясняет Бурак.

Обработанный хлеб

Некоторые виды хлеба могут храниться месяцами без признаков порчи. Это означает, что они содержат много консервантов, подсластителей и излишних калорий.

"Ни один магазинный белый хлеб не сравнится с ароматным свежеиспеченным батоном, который только что вынули из печи", – говорит диетолог.

Паста

Хотя паста – это вкусно, она быстро приводит к ощущению голода, особенно если ее подавать с большим количеством соуса и сыра.

"Я редко ем макароны, если это не домашняя лапша, приготовленная вручную", – отмечает Бурак.

Замороженная пицца

Если хочется пиццы, следует выбирать качественную версию с натуральными ингредиентами.

"Лучше посетить маленькую местную пиццерию или приготовить пиццу самостоятельно. Так вы сможете дополнить ее салатом или овощами, чтобы получить сбалансированное блюдо", – объясняет диетолог.

Обработанная лапша рамэн

Ремень из ресторана, приготовленный на основе насыщенного костного бульона, может быть полезным. Но пакетированный быстрорастворимый рамэн – это совсем другая история. Он содержит много натрия и искусственных добавок, вредящих организму.

Готовый мак энд чиз

Макароны с сыром – любимое блюдо многих, но следует обращать внимание на его состав.

"Сделанный дома из качественного сыра и молока мак энд чиз будет лучшим выбором, чем его порошковый аналог из коробки", – говорит Бурак.

Китайская еда на вынос

Заказ блюд в ресторанах быстрого питания часто означает потребление избыточного соли, сахара и консервантов.

"Быстрые варианты почти всегда предполагают низкое качество продуктов, поэтому лучше готовить китайские блюда дома", – отмечает диетолог.

Консервированные супы

Отделанные супы – это еще один пример еды, которая не стоит того, чтобы попасть в ваше меню.

"Купленные консервированные супы не только содержат много искусственных ингредиентов, но и не могут сравниться по вкусу со свежеприготовленными", – заключает Бурак.

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