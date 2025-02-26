5 вредных продуктов для кровообращения: как они могут повредить вашему здоровью

Правильное кровообращение важно для общего здоровья, ведь он отвечает за снабжение крови, кислорода и питательных веществ во все органы и ткани. Однако неправильное питание может серьезно нарушить этот процесс, что в результате приводит к проблемам с сердцем, сосудами и другими органами.

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Диетологи определили несколько продуктов, особенно негативно влияющих на кровообращение, из-за высокого содержания насыщенных жиров, сахара и натрия. Избегая этих продуктов можно значительно улучшить состояние сосудов и поддержать здоровье на долгие годы, пишет eatthis.com.

Фитнес-эксперт Натали Комова объясняет, что слишком большое количество натрия, насыщенных жиров и сахара в рационе может вызвать накопление холестерина, сужающее кровеносные сосуды. Итак, лучше выбирать цельные продукты вместо обработанных.

Ниже представлен список продуктов, которых следует избегать, чтобы не нарушить нормальное кровообращение.

Жареные блюда

Трансжиры – это самые вредные жиры для вашего организма. Исследования доказывают, что они повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и снижают уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), что способствует развитию болезней сердца, рака и диабета. Хотя FDA запретило трансжиры в 2018 году, некоторые продукты все еще могут содержать их через способ приготовления, особенно при повторном использовании масла для жарки.

"Продукты с трансжирами и насыщенными жирами могут увеличивать уровень плохого холестерина, что ведет к накоплению жира в сосудах и ограничению кровообращения", – объясняет Комова.

Кроме того, жареная пища часто переполнена солью, что повышает уровень натрия в организме, а значит и артериальное давление. Это отрицательно сказывается на кровообращении и может вызвать сердечные заболевания. Если хотите избежать таких последствий, выбирайте еду, приготовленную на пару, гриле или соте вместо жареной.

Выпечка и десерты

Домашние десерты – лучший выбор, чем магазинные варианты. В домашних пирожных и печенье не будет консервантов, и вы сможете контролировать количество сахара и жира.

"Ультраобработанные продукты с высоким содержанием сахара могут повысить уровень триглицеридов, что способствует воспалению, которое связано с развитием диабета", – объясняет доктор философии Дана Эллис Ханнес.

Хронический высокий уровень глюкозы в крови может повредить стенки сосудов, что нарушает нормальное кровообращение. Дополнительно, богатые насыщенными жирами продукты, такие как выпечка, могут привести к образованию атеросклеротических бляшек в артериях.

Бекон

Бекон – это не самый лучший выбор для нормального кровообращения. Он содержит много натрия (лишь 2 ломтика имеют 420 мг), насыщенных жиров и нитратов, что негативно влияет на сосуды, повышает уровень холестерина ЛПНП и способствует атеросклерозу.

И хотя существует без нитратов бекон, он все равно остается продуктом с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров.

Пакетированные соленые закуски

Чипсы, кренделя, попкорн – все эти закуски часто содержат вредные для здоровья сочетания натрия и насыщенных жиров.

"Соленая пища повышает артериальное давление, что может увеличить риск сердечного приступа или инсульта", – отмечает Ханнес. Чрезмерное потребление натрия может повредить внутренний слой кровеносных сосудов, что усугубляет их способность расширяться и обеспечивать нормальный кровоток.

Пицца

Один кусок пиццы может содержать от 600 до 1500 мг натрия – почти половина или более суточной нормы. Кроме того, сыр и мясные добавки, такие как пеперони или колбаса, добавляют еще больше насыщенных жиров, ухудшающих кровообращение.

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