Молоко, творог или масло: что выбрать для здоровья сердца

Молочные продукты являются неотъемлемой частью рациона многих людей, они содержат полезные питательные вещества. Однако различные виды молочной продукции могут по-разному влиять на здоровье, в частности на сердечно-сосудистую систему.

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Недавнее исследование показало, что некоторые из них повышают риск сердечных заболеваний, в то время как другие могут даже снижать его. Поэтому важно знать, какие молочные продукты следует выбирать и в каких количествах их потреблять, отмечает eatthis.com.

Как разные молочные продукты влияют на сердце?

В одном исследовании люди, регулярно употреблявшие молоко, имели повышенный риск инсульта и смертности. Любители сливочного масла сталкивались с большей вероятностью развития острого инфаркта миокарда (ОИМ) и смертельных случаев. В то же время те, кто потреблял больше сыра, имели более низкий риск развития ОИМ.

Молоко и молочные продукты содержат насыщенные жиры и холестерин, а их чрезмерное потребление может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, повысить риск смертности и инсульта, особенно у людей с сердечными недугами.

Относительно различий между продуктами эксперты объясняют, что исследование указывает на связь между высоким потреблением молока и повышенным риском смертности и инсульта. В то же время пока нет точных данных о том, насколько само увеличение порций влияло на эти показатели.

"Основная проблема – это чрезмерное потребление, поскольку холестерин и насыщенные жиры накапливаются в организме, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям", – добавляют специалисты.

Сравнение состава масла и творога

В сливочном масле содержится гораздо больше насыщенных жиров, трансжиров и холестерина, чем в сыре. Так, в 100 г сливочного масла содержится 51 г насыщенных жиров, 3 г трансжиров и 215 мг холестерина.

Для сравнения, в 100 г чеддера эти показатели значительно ниже: 19 г насыщенных жиров, 1 г трансжиров и 100 мг холестерина.

Что нужно знать о молочных продуктах?

"Главное - это понимать, сколько и какие именно молочные продукты следует употреблять исходя из потребностей организма", - подчеркивают специалисты.

Это правило касается всех людей, но особенно важно для тех, кто имеет сердечные заболевания, нарушение липидного обмена или другие метаболические нарушения.

"Молочные продукты не стоит воспринимать как вредные. Они обладают немало полезных свойств. Но правильный выбор их видов и количества в соответствии с индивидуальными особенностями поможет улучшить здоровье", – заключают эксперты.

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