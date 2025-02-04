Преимущества греческого йогурта: как этот продукт влияет на ваше здоровье

Греческий йогурт считается одним из самых полезных продуктов для здорового рациона. Благодаря своему богатому составу, включающему высококачественный белок, пробиотики и важные минералы, он не только снабжает организм энергией, но и поддерживает общее состояние здоровья.

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Этот продукт легко усваивается и идеально подходит как любителям фитнеса, так и тем, кто стремится сбалансировать свой рацион. Издание eatthis.com рассказывает о преимуществах греческого йогурта, его пищевой ценности и возможных недостатках.

Питательная ценность греческого йогурта

Согласно данным USDA, 2/3 стакана (примерно 155 г) обычного нежирного греческого йогурта содержит: калории – 95, жиры – 0,6 г (насыщенные жиры: 0 г), натрий – 56 мг, углеводы – 5,7 г ( сахар: 5 г), белки – 16 г.

Благодаря специальному процессу приготовления, греческий йогурт обеспечивает высокую концентрацию белка, что делает его питательной альтернативой. К примеру, порция обезжиренного греческого йогурта обеспечивает столько же белка, сколько 2,5 яйца. Однако следует учитывать, что ароматизированные или жирные варианты могут содержать больше калорий, жира и сахара.

Основные преимущества греческого йогурта

Высокое содержание белка

Греческий йогурт богат казеиновым белком, который способствует сохранению мышечной массы и дольше обеспечивает чувство сытости. Лучшим выбором станет нежирный йогурт без добавок – он содержит 16-20 г белка на порцию (155 г).

Поддержание мышечной массы

Исследования подтверждают, что регулярное употребление греческого йогурта в сочетании с физическими упражнениями помогает увеличить силу, мышечную толщину и улучшить общую физическую форму.

Возможные противораковые свойства

Казеиновый белок, содержащийся в молочных продуктах, может укреплять иммунную систему и уменьшать воспаление. Исследования также изучают его влияние на угнетение роста раковых клеток.

Источник пробиотиков

Греческий йогурт содержит живые культуры бактерий, способствующих поддержанию здорового баланса микрофлоры кишечника, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет.

Способствует похудению

Казеиновый белок помогает стабилизировать уровень сахара в крови и снижает аппетит, что делает его полезным для тех, кто стремится контролировать вес.

Укрепляет кости

Порция йогурта (155 г) обеспечивает 175 мг кальция, что важно для здоровья костей.

Снижение риска диабета

Регулярное употребление греческого йогурта связывают с уменьшением риска развития диабета 2 типа благодаря его влиянию на микрофлору кишечника и стабилизации уровня сахара.

Возможные недостатки

Высокое содержание сахара в ароматизированных вариантах

Некоторые виды греческого йогурта с добавлением сахара могут содержать более 20 г сахара в порцию. Обращайте внимание на состав и выбирайте продукты без добавления сахара.

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