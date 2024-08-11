Без уколов: в США одобрили первое назальное средство от анафилаксии

В США создали первый альтернативный препарат, который поможет пациентам с анафилаксией вместо укола. Это назальный спрей, получивший название Neffy, от биофармацевтической компании ARS Pharmaceuticals.

Это первый безинъекционный метод лечения опасных для жизни аллергических реакций. Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) 9 августа объявило об одобрении Neffy, передает Medical Xpress.

Назальный спрей с адреналином подходит взрослым, а также детям, вес которых превышает 30 килограмм.

"Анафилаксия опасна для жизни, и некоторые люди, особенно дети, могут откладывать или избегать лечения из-за страха перед инъекциями. Доступность назального спрея может снизить барьеры для быстрого лечения", – заявила доктор Келли Стоун, заместитель директора Отделения пульмонологии, аллергии и интенсивной терапии в Центре оценки и исследования лекарственных средств FDA.

До сих пор единственным лекарством первой помощи при острых аллергических реакциях был адреналин, который вводили только через иглу. Спрей Neffy достаточно впрыснуть в одну ноздрю, утверждает производитель. Вторая доза нужна только тогда, ели первая не облегчила симптомы (спрей нужно ввести с нового дозатора в ту же ноздрю).

Одобрение Neffy основано на четырех исследованиях с участием 175 здоровых взрослых людей без анафилаксии, в ходе которых измерялась концентрация адреналина в крови после введения Neffy и одобренных инъекционных продуктов с адреналином. Результаты тестов показали сопоставимые концентрации адреналина в крови.

У Neffy есть побочные эффекты. Они могут включать: раздражение горла, покалывание и дискомфорт в носу, головную боль, чувство нервозности, усталость, тремор, насморк, зуд внутри носа, чихание, боль в животе, боль в деснах, онемение во рту, заложенность носа, головокружение, тошноту, рвоту.

Отметим: консультативная группа экспертов поддержала использование Neffy еще в мае 2023 года. В сентябре FDA воздержалось от одобрения, запросив дополнительные исследования лекарства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в 25 городах Южно-Африканской Республики и трех городах Уганды – странах, где самые высокие показатели заражения вирусом иммунодефицита человека среди молодых женщин – протестировали новый препарат для профилактики ВИЧ. Ланекапавир показал такую эффективность, что третью фазу испытаний приостановили досрочно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!