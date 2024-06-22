В Африке испытали новый препарат для профилактики ВИЧ: продемонстрировал исключительную эффективность

В 25 городах Южно-Африканской Республики и трех городах Уганды – странах, где самые высокие показатели заражения вирусом иммунодефицита человека среди молодых женщин – протестировали новый препарат для профилактики ВИЧ. Ланекапавир показал такую эффективность, что третью фазу испытаний приостановили досрочно.

Об этом сообщается в пресс-релизе американской исследовательской биофармакологической компании Gilead Sciences. К тестированию трех разных препаратов (ланокапавир, Descovy и Truvada) привлекли более 5300 женщин и девушек от 16 до 25 лет. Участниц разделили на три группы, каждая получала разные профилактические средства.

В этом исследовании не было четвертой группы, которая получала бы плацебо (вещество, не обладающее лечебными свойствами). Ученые решили, что это было бы неэтично, поскольку показателей заражения ВИЧ в регионе очень высокие.

Промежуточные результаты показали, что среди 2134 женщин, принимавших ленакапавир, ни одна не заразилась ВИЧ-инфекцией. Среди тех, кто принимал Descovy (2136) зафиксировано 39 случаев болезни (1,5% группы). Среди 1068 женщин, получавших профилактику средством Truvada, ВИЧ заболели 16 (1,8%).

Ученые уверены, что ланекапавир также имеет другие преимущества. Это инъекционный препарат, который, в отличие от других популярных средств профилактики ВИЧ, предназначен для введения только дважды в год. Подобные лекарства в таблетированной форме эффективны только тогда, когда их принимают по четкому графику. Но у жителей бедных регионов не всегда есть возможность посетить больницу.

Открытым остается вопрос о доступности нового препарата из-за его высокой стоимости. В США, где ланекапавир получил статус средства профилактики ВИЧ, компания продает две инъекции за 42 250 долларов.

В Gilead заявили, что стремятся обеспечить страны с низким уровнем дохода, где наблюдаются высокие показатели заболеваемости ВИЧ, ланекапавиром "по ценам, обеспечивающим широкую доступность".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, по состоянию на конец 2023 года в Украине было установлено более 158 тысяч случаев ВИЧ-инфекции и почти 49 тысяч случаев СПИДа.

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