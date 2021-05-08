Безглютеновая диета: специалист рассказал, кому может навредить модная модель питания

Модная нынче модель питания – безглютеновая диета – может для кого-то стать спасением, а кому-то – стоить здоровья. При этом тех, у кого соблюдения модной диеты может спровоцировать проблемы – больше. О преимуществах и опасности отказа от продуктов, содержащих глютен, рассказал гастроэнтеролог, диетолог, президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец на своей странице в Фейсбук.

Врач подчеркнул: злаковые являются наиболее сбалансированным продуктом, который человек может употреблять в пищу. Но именно от них как от источника глютена все больше людей сейчас отказываются.

"Природа создала злаковые, наверное, одними из самых сбалансированных продуктов, пригодных к употреблению в пищу. Углеводы, включтительно с большим количеством пищевых волокон, полезными маслами, сбалансированными жирами, почти всеми витаминами, кучей минералов... И от этого всего люди сознательно отказываются. Из-за глютена, одного из злаковых белков, благодаря ему мы можем делать из муки тесто, выпекать хлеб и булочки", – пояснил Швец.

По мнению диетолога, реальную опасность глютен может представлять для здоровья человека довольно редко.

"От 0,5% до 1% людей в мире страдают от аутоиммунного воспаления кишечника под названием целиакия. Не вызывает сомнений то, что она вызвана тяжелой непереносимостью глютена, который содержится в пшенице, ржи и ячмене.

Повреждение слизистой оболочки тонкого кишечника приводит к значительному ухудшению переваривания и усвоения важных пищевых веществ", – отметил врач.

Швец описал симптомы целиакии – и отметил, что часто люди "диагностируют" у себя эту болезнь ошибочно, самостоятельно "прописывая" себе безглютеновую диету.

"Ее (целиакии. - Ред.) основными симптомами являются боль в животе, диарея, вздутие, потеря веса, анемия, аллергический дерматит. Чаще всего заболевание возникает в детском возрасте. Но встречаются и случаи, когда явные проявления встречаются только у взрослого человека. Следует отметить, что аналогичные симптомы могут быть при многих других заболеваниях. Автоматически отнести их на счет непереносимости глютена было бы легкомысленно и опасно. Наличие перечисленных проявлений является сигналом для безотлагательного обращения к врачу. Врач должен разобраться в ситуации с помощью изучения истории заболевания, наличия специфических проявлений, направления на дополнительные исследования с анализом их результатов", – убежден диетолог.

По словам Швеца, только подтвержденный врачом диагноз "целиакия" может быть основанием для отказа от продуктов, содержащих глютен.

"Абсолютная необходимость в отказе от продуктов и напитков с глютеном, то есть от пшеницы, ржи и ячменя у больных с подтвержденной целиакией. Отказ от потребления продуктов и напитков, содержащих глютен, пока является единственным способом эффективного лечения таких пациентов", – подчеркнул врач.

При этом все больше людей, по словам Швеца, становятся жертвами популярной диеты и непрофессиональных "диетологов".

"Модное" питание в современном мире быстро завоевывает новых поклонников благодаря социальным сетям. Это раньше труднее было распространять глупости и называть себя экспертом, не имея соответствующего признания. Хотя нет, вспоминая Чумака и Кашпировского можно представить себе миллионы поклонников безглютенового питания. Если бы упомянутые гуру этого пожелали", – написал Швец.

Он отметил: в некоторых случаях сторонники модной безглютеновой диеты действительно якобы получают от нее положительные результаты. Однако причина – вовсе не в отказе от глютена.

"Каким образом сторонники модной безглютеновой диеты получают от нее положительные влияния? Наиболее вероятных причин – две. Первая, это плацебо эффект, обусловленный убеждением в неотвратимости пользы, исчезновении болезненных проявлений и тому подобное. Вторая – последствия исключения пищевых веществ, которые присутствуют в продуктах одновременно с глютеном", – отметил врач.

При этом вред, по его мнению, такая диета может нанести вполне реальной.

"Может ли безглютеновая диета повлечь негативные последствия? Еще как! Поскольку отказ от продуктов с содержанием глютена приобрел огромную популярность, уже доступны результаты исследований с включением сотен тысяч ее сторонников. Выясняется, что они имеют значительно более высокий риск заболевания диабетом и ишемической болезнью сердца. Безглютеновые продукты содержат гораздо меньше пищевых волокон (клетчатки), существенно больше сахара, соли и жира. И к тому же они имеют несоизмеримо более высокую цену", – заявил Швец.

Он подчеркнул: безглютеновая диета не является здоровой моделью питания. Применение такой диеты оправдано исключительно при лечении пациентов с целиакией или аллергией на глютен. Всем остальным Швец посоветовал не отказываться от злаковых продуктов. Ведь они являются чрезвычайно полезными и незаменимыми компонентами действительно здорового питания.