Безопасно ли есть блюда, в которых содержится желатин
Желатин производится из животного коллагена. Обычно он используется при приготовлении зефира, конфет и т.п. Этот ингредиент безвкусный и бесцветный, поэтому его легко использовать в качестве загустителя и стабилизатора при приготовлении блюд.
Об этом сообщили в health. Желатин полезен для здоровья. Он может помочь при диарее, ломкости ногтей, старении кожи и остеопорозе.
Пищевая ценность желатина
Желатин является хорошим источником белка. Также в нем содержится немного натрия, фосфора, калия, железа. В желатине практически нет жира либо углеводов.
Польза желатина:
Улучшение состояния кожи
Желатин производится из животного коллагена, поэтому может улучшить состояние кожи. Также желатин полезен для заживления ран. Однако исследования по этому поводу ограничены и требуют больше клинических испытаний.
Воздействие на кости
Желатиновые добавки улучшают синтез коллагена у мужчин, тогда как именно он придает структуру и прочность костям.
Улучшение здоровья кишечника
Желатин таннат может помочь в лечении острой диареи или гастроэнтерита у детей. Однако результаты исследований все еще неоднозначны.
Согласно исследованию 2022 года, желатин может уменьшить высвобождение цитокинов (белков, способствующим воспалению кишечника). Особенно это касается людей с воспалительными заболеваниями кишечника. Следует отметить, что опыты проводились не на живых организмах.
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