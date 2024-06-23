Безопасно ли есть блюда, в которых содержится желатин

Желатин производится из животного коллагена. Обычно он используется при приготовлении зефира, конфет и т.п. Этот ингредиент безвкусный и бесцветный, поэтому его легко использовать в качестве загустителя и стабилизатора при приготовлении блюд.

Об этом сообщили в health. Желатин полезен для здоровья. Он может помочь при диарее, ломкости ногтей, старении кожи и остеопорозе.

Пищевая ценность желатина

Желатин является хорошим источником белка. Также в нем содержится немного натрия, фосфора, калия, железа. В желатине практически нет жира либо углеводов.

Польза желатина:

Улучшение состояния кожи

Желатин производится из животного коллагена, поэтому может улучшить состояние кожи. Также желатин полезен для заживления ран. Однако исследования по этому поводу ограничены и требуют больше клинических испытаний.

Воздействие на кости

Желатиновые добавки улучшают синтез коллагена у мужчин, тогда как именно он придает структуру и прочность костям.

Улучшение здоровья кишечника

Желатин таннат может помочь в лечении острой диареи или гастроэнтерита у детей. Однако результаты исследований все еще неоднозначны.

Согласно исследованию 2022 года, желатин может уменьшить высвобождение цитокинов (белков, способствующим воспалению кишечника). Особенно это касается людей с воспалительными заболеваниями кишечника. Следует отметить, что опыты проводились не на живых организмах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить зеленый чай, который станет идеальным для похудения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.