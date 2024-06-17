Безопасно ли кокосовое масло: его преимущества и недостатки
Кокосовое масло имеет несколько преимуществ для здоровья человека, в частности, улучшение состояния кожи и волос. Также этот продукт может способствовать сжиганию жира и оказывает противомикробные и противовоспалительные свойства, улучшая полость рта.
Об этом сообщили в health. Эксперты назвали преимущества кокосового масла:
Помощь в похудении
Согласно исследованиям, кокосовое масло может повлиять на процесс сжигания жира.
Улучшение состояния кожи
Кокосовое масло может способствовать заживлению ран, лечит сухую кожу и уменьшает воспаление. В частности, она помогает в лечении экземы.
Согласно одному из исследований, нанесение экстракта кокосового масла на кожу может повысить его способность обеспечить защитный барьер.
Улучшение состояния волос
Кокосовое масло может снизить потерю белка в волосах. Также она может уменьшить количество перхоти и способствовать здоровым бактериям на коже головы.
Ополаскиватель для рта
Кокосовое масло может лечить заболевание полости рта. В частности, она уменьшает количество бактерий, налета и улучшает состояние десен.
Что следует знать о рисках кокосового масла
У некоторых людей в редких случаях может возникнуть аллергия на кокос. Ученые отмечают, что скорость анафилактической реакции растет.
Кокосовое масло – высококалорийная пища, негативно влияющая на состояние сердца из-за содержания насыщенных жиров. Согласно исследованию потребление двух столовых ложек кокосового масла ежедневно может повысить уровень холестерина.
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