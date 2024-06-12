9 способов похудеть после 50 лет: советы специалистов

Похудение – это сложная задача, но с возрастом она становится еще сложнее. С каждым годом метаболизм, гормональный фон, режим сна и пищевые привычки могут претерпевать значительные изменения, что затрудняет достижение ваших целей в сфере здоровья.

Для тех, кто пытался похудеть после 50 лет и разочаровался, мы здесь, чтобы помочь. Издание eatthis.com пообщалось с экспертами по вопросам питания о потере веса и старения, и они дали нам свои лучшие советы по похудению в возрасте 50 лет.

Перейдите на овсянку

Если вы привыкли есть на завтрак кексы, пончики или другую сладкую выпечку, наши диетологи предупреждают, что вы можете перейти на что-нибудь полезнее.

"Замена утреннего завтрака миской овсянки – это простой способ дать старт вашим усилиям по похудению. Овсянка богата клетчаткой. Она может помочь вам дольше чувствовать себя сытыми, а также предотвратить прыжки глюкозы", – говорит Триста Бест, специалист по диетологии компании Balance One Supplements.

Замените сладкие напитки водой

Сладкие напитки, такие как газировка, фруктовые соки и кофейные напитки, могут содержать много быстро накапливающегося сахара.

"Употребление слишком большого количества сахара оказывает вредное влияние на общее состояние здоровья, включая развитие диабета 2 типа. Если вы откажетесь от потребления сахара и замените его водой, то сможете легко удвоить свои усилия, чтобы добиться новых целей в похудении", – отмечает доктор медицинских наук Кортни Д'Анджело.

Включите в рацион продукты с высоким содержанием белка

Если вы хотите похудеть после 50 лет, убедитесь, что вы получаете достаточное количество белка.

"Многие люди не получают достаточного количества белка в своем рационе, что может привести к потере мышечной массы. Мышцы естественным образом сжигают больше калорий в течение дня, а это значит, что больше мышечная масса, тем быстрее общий метаболизм", – говорит Моргин Клер, доктор диетологии.

Ешьте меньше калорий на ночь

Хотя все любят хорошо перекусить в полночь, это не всегда хорошо, когда вы пытаетесь придерживаться своих целей по похудению.

"Исследования снова и снова доказывают, что уменьшение потребления калорий перед сном может привести к стойкому снижению веса. Питайтесь сбалансированнее в течение дня и откажитесь от тяжелых ночных перекусов, чтобы улучшить свою талию", – говорит Клер.

Добавьте клетчатку

Добавление большого количества клетчатки в свой рацион важно для тех, кто хочет сбросить несколько килограммов с возрастом.

"Исследования показывают, что добавление 14 г клетчатки ежедневно снижает потребление калорий примерно на 10%, и нет необходимости считать калории! Цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, орехи и семена богаты клетчаткой, которая необходима", – отмечает Элизабет Ворд, магистр медицины.

Сделайте физические упражнения ежедневной рутиной

Эксперты говорят, что хотя ваше питание является одной из важнейших частей потери веса, регулярные физические упражнения могут значительно помочь.

"Вы можете выбрать силовые упражнения, кардио, бокс. Или воспользоваться фитнес-приложением и придерживаться определенной, персонализированной программы упражнений", – добавляет Д'Анджело.

Отслеживайте свои макросы

Хотя этот метод подходит не всем, некоторые диетологи считают, что он может оказаться полезным средством для того, чтобы похудеть.

"Отслеживать макросы действительно проще, чем кажется. Первый шаг – установить цель потери веса и определить, сколько белков, углеводов и жиров вам нужно ежедневно, чтобы достичь своих макроцелей", – рассказывает Д'Анджело.

Пейте воду с лимоном

Если вам надоела простая вода, добавьте туда немного лимона. Это не только вкусно, но полезно для здоровья. Эксперты говорят, что вода с лимоном способствует снижению веса, улучшая резистентность к инсулину и пищеварению.

Увеличьте свой NEAT

Движение в течение дня, даже если это несколько минут во время рабочего перерыва, может помочь вам достичь некоторых целей похудения.

"NEAT – это термогенез без физической активности, то есть энергия, которую вы тратите, делая все кроме сна, пищи и физических упражнений. Каждое движение сжигает калории. Я предлагаю вставать каждый час и двигаться в течение 5 минут", – заключает Уорд.

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