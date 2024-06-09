Что делать перед ужином, чтобы потерять вес: 4 простые привычки

Очевидно, что то, что вы едите на ужин, играет важную роль, теряете ли вы или набираете вес. Но есть также вещи, которые вы можете совершить перед последним приемом пищи.

Важно помнить, что оптимальная потеря веса достигается благодаря изменению рациона питания и физическим нагрузкам. Издание eatthis.com опубликовало четыре простых привычки, которые помогут похудеть.

Ешьте салаты

Начиная с салата, вы можете похудеть разными способами. По данным исследователей из Корнельского университета, если сначала перекусить салатом, это поможет вашему организму поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, а значит вы будете чувствовать себя сытыми дольше. Поскольку листовая зелень содержит много воды и мало калорий, она помогает сдерживать аппетит.

Чтобы получить максимальную пользу от зелени, приготовьте салат из руккола и капусты. Затем обязательно добавьте овощи, богатые клетчаткой.

Наедайтесь клетчаткой

Перекусите перед ужином морковью с хумусом или съешьте горсть несоленого миндаля. Запас сытных питательных веществ обеспечит вам ощущение сытости, а это значит, что вы съедите меньше во время основного приема пищи.

Выпивайте два стакана воды

Ученые предполагают, что пьющие воду люди чувствуют себя лучше, потому что употребление H2O помогает людям чувствовать себя более сытыми, естественным образом сдерживая аппетит и заставляя их есть меньше.

Физические упражнения перед едой

Физические нагрузки и питание создают важный циклический механизм, постоянно работающий в пользу здоровья человека. Если эта задача кажется слишком сложной, подумайте о скорой прогулке вокруг квартала перед обедом, чтобы разогнать сердцебиение.

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