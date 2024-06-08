10 рецептов здоровых блюд для похудения: что можно приготовить заранее

На пути к похудению важно планировать блюда на неделю. Заранее приготовив еду, вы сможете контролировать, что вы едите, и включить в свой рацион более питательные продукты. Ниже приведены несколько простых и полезных рецептов для похудения, которые можно приготовить наперед, пишет Eatthis.

1. Жареный лосось и чечевица

Рецепт, сочетающий чечевицу, богатую белками и клетчаткой, с лососем, который является отличным источником белка и омега-3 жирных кислот. Это идеальный вариант, который можно положить в стеклянную посуду на обед или ужин, чтобы начать неделю.

2. Куриные шашлыки с сельдереем

Эти волшебные куриные шашлыки можно запечь в духовке, предварительно хорошо приправив. Подавайте их с сельдереем на гарнир, как вариант, не содержащий глютена.

3. Салат с фасолью, лососем и капустой

Это удобный рецепт для консервирования, который можно приготовить заранее и съесть за обедом. Он включает в себя лосось с фасолью гарбанзо, капустой и грейпфрутом, чтобы помочь в достижении ваших целей по снижению веса.

4. Кето-овсянка на ночь с ягодами и сливками

Не пропускайте завтрак! Начните с этих кето-овсяных хлопьев на ночь со свежими ягодами, являющимися здоровым вариантом быстрого приготовления завтрака, которым вы можете наслаждаться перед выходом из дома или как едой на вынос.

5. Пудинг с чиа на ночь

Еще один быстрый и индивидуальный вариант завтрака, который можно приготовить заранее. Добавьте ему вкус и питательные вещества, используя различные начинки, такие как орехи макадамии, кокосовую стружку или свежее манго, среди прочего.

6. Тарелки с рыбным тако

Все, кроме гуакамоле (свежего), следует приготовить заранее для мгновенного приготовления так каждый раз, когда вам захочется его съесть. Сюда входит капустный салат, сальса из манго, рис с цветной капустой на кокосовом молоке, а также хорошо приправленный лосось.

7. Лучший домашний куриный суп с лапшой

Уютное блюдо в одном горшке, которое можно приготовить заранее. Рецепт содержит измельченное куриное мясо, морковь, стебли сельдерея, лук, а также лавровые листья, что делает его сытным и питательным.

8. Куриный суп с лапшой из цуккини

Более здоровая версия классического куриного супа с лапшой с использованием цуккини. В горшке быстрого приготовления это займет всего 25 минут!

9. Курица с лимоном в горшке быстрого приготовления

Нежный сочный нежирный белок прекрасно сочетается с жареными овощами или киноа. Горшок ускоряет процесс приготовления и позволяет приготовить вкусную еду менее чем за полчаса.

10. Куриное мясо на гриле

Для приготовления пищи наскоро используйте куриное мясо на гриле. Нагрейте курицу, добавьте лимонный сок и специи, чтобы создать миску в средиземноморском стиле.

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