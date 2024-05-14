5 причин полюбить шпинат: что в нем особенного

Диетологи и врачи советуют потреблять шпинат и не зря. Он содержит много витаминов и антиоксидантов, которые защищают человека от хронических заболеваний и способствуют здоровью мозга, сердца и глаз.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали о пользе этого продукта для здоровья:

Снижение АД

В шпинате содержатся нитраты, природные хим вещества. Они открывают кровеносные сосуды, улучшают кровоток и облегчают стресс для сердца.

Напиток из шпината может помочь снизить кровяное давление.

Защита от болезней

Согласно исследованиям, соединения, содержащиеся в шпинате, могут помочь снизить окислительный стресс. Он может увеличить риск нескольких хронических заболеваний, в частности рака болезни сердца и диабета второго типа.

Высокое содержание антиоксидантов

Шпинат содержит антиоксиданты, которые уменьшают воспаление и защищают организм человека от заболеваний, а именно рака, сердечных и воспалительных заболеваний.

Питательные вещества

Несмотря на низкую калорийность, шпинат наполнен питательными веществами. В частности, он содержит витамин К, А, С. Более того, он поставляет железо, магний, калий, кальций.

Воздействие на глаза

Лютеин в шпинате уменьшает риск возрастной дегенерации желтого пятна. Потребление шпината может увеличить оптическую плотность макулярного пигмента.

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