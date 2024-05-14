5 причин полюбить шпинат: что в нем особенного
Диетологи и врачи советуют потреблять шпинат и не зря. Он содержит много витаминов и антиоксидантов, которые защищают человека от хронических заболеваний и способствуют здоровью мозга, сердца и глаз.
Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали о пользе этого продукта для здоровья:
Снижение АД
В шпинате содержатся нитраты, природные хим вещества. Они открывают кровеносные сосуды, улучшают кровоток и облегчают стресс для сердца.
Напиток из шпината может помочь снизить кровяное давление.
Защита от болезней
Согласно исследованиям, соединения, содержащиеся в шпинате, могут помочь снизить окислительный стресс. Он может увеличить риск нескольких хронических заболеваний, в частности рака болезни сердца и диабета второго типа.
Высокое содержание антиоксидантов
Шпинат содержит антиоксиданты, которые уменьшают воспаление и защищают организм человека от заболеваний, а именно рака, сердечных и воспалительных заболеваний.
Питательные вещества
Несмотря на низкую калорийность, шпинат наполнен питательными веществами. В частности, он содержит витамин К, А, С. Более того, он поставляет железо, магний, калий, кальций.
Воздействие на глаза
Лютеин в шпинате уменьшает риск возрастной дегенерации желтого пятна. Потребление шпината может увеличить оптическую плотность макулярного пигмента.
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