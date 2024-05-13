Помидорный уход: как томаты могут улучшить состояние кожи

Помидоры являются прекрасным природным средством для ухода за кожей лица. Они содержат большое количество витаминов и антиоксидантов, которые способствуют увлажнению и питанию тусклой и уставшей кожи.

Кроме того, помидоры могут эффективно выравнивать неровный тон кожи, уменьшать пигментные пятна и помочь в борьбе с воспалениями. Почему вам стоит добавить этот продукт в свой уход за кожей, узнавали в OBOZ.UA.

Убирает черные точки

Помидоры могут уменьшать черные точки и сужать поры. Для этого можно использовать пасту из помидора и соды, которую надо нанести на кожу на 10 минут. Такое средство оказывает мгновенный эффект, однако им нельзя злоупотреблять. Пищевая сода может пересушивать кожу и вызвать зуд.

Выравнивает тон и осветляет кожу

В мягкой части помидора содержится ликопен, который способствует осветлению кожи и эффективно убирает ненужный загар. Для такого ухода следует использовать томатное пюре, глину и розовую воду. Смесь из этих ингредиентов нужно нанести на кожу лица и шеи на 10 минут, после чего смыть водой.

Возвращает свежесть

Из томатов можно сделать тонер, который вернет коже свежесть и поможет сужать расширенные поры. Для этого не обязательно класть помидор на лицо, однако можно использовать сок свежего томата.

Оказывает противовоспалительный эффект

Помидоры богаты противовоспалительными соединениями, такими как ликопен, бета-каротин и лютеин, которые помогают успокоить раздраженную кожу. Если у вас есть проблемы с кожей после использования нового косметического средства, вы можете нарезать помидор и протереть им раздраженную кожу.

Удаляет мертвые клетки кожи

Мякоть помидора можно использовать вместе с сахаром в виде скраба. Такое средство мягко очищает кожу, избавляет от омертвевших клеток и возвращает коже сияние. Использовать такое средство можно один раз в неделю.

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