Безопасно ли пить клюквенный сок: его польза и вред для человека
Клюква, родом из Северной Америки, имеет высокое содержание питательных веществ и антиоксидантов. Более того, некоторые исследования связывали ее сок с профилактикой некоторых видов рака, снижением артериального давления и улучшением иммунитета.
Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что клюквенный сок можно использовать в качестве домашнего средства для профилактики и лечения инфекций мочевыводящих путей.
Витамины С и Е, содержащиеся в клюквенном соке, действуют как антиоксиданты. В частности, витамин С поддерживает здоровое состояние кожи, кости, также способствует заживлению и помогает организму лучше усваивать железо.
В свою очередь витамин Е поддерживает иммунную функцию, помогает образовывать эритроциты, расширяет кровеносные сосуды, это помогает предотвратить нежелательные сгустки крови. Кроме этого, он помогает организму человека использовать витамин К. Вместо этого витамин К влияет на состояние костей.
Несмотря на преимущества, существуют и риски потребления клюквенного сока.
Продукты из клюквы в целом безопасны, однако могут вызвать расстройство желудка и диарею при потреблении в очень больших количествах. В особенности это касается маленьких детей.
Эксперты подчеркнули, что есть мало информации о безопасности клюквенного сока во время беременности или кормления грудью. Также есть противоречивые исследования относительно того, взаимодействует ли клюква с лекарствами, разжижающими кровь.
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