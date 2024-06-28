Безопасно ли пить клюквенный сок: его польза и вред для человека

Клюква, родом из Северной Америки, имеет высокое содержание питательных веществ и антиоксидантов. Более того, некоторые исследования связывали ее сок с профилактикой некоторых видов рака, снижением артериального давления и улучшением иммунитета.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что клюквенный сок можно использовать в качестве домашнего средства для профилактики и лечения инфекций мочевыводящих путей.

Витамины С и Е, содержащиеся в клюквенном соке, действуют как антиоксиданты. В частности, витамин С поддерживает здоровое состояние кожи, кости, также способствует заживлению и помогает организму лучше усваивать железо.

В свою очередь витамин Е поддерживает иммунную функцию, помогает образовывать эритроциты, расширяет кровеносные сосуды, это помогает предотвратить нежелательные сгустки крови. Кроме этого, он помогает организму человека использовать витамин К. Вместо этого витамин К влияет на состояние костей.

Несмотря на преимущества, существуют и риски потребления клюквенного сока.

Продукты из клюквы в целом безопасны, однако могут вызвать расстройство желудка и диарею при потреблении в очень больших количествах. В особенности это касается маленьких детей.

Эксперты подчеркнули, что есть мало информации о безопасности клюквенного сока во время беременности или кормления грудью. Также есть противоречивые исследования относительно того, взаимодействует ли клюква с лекарствами, разжижающими кровь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, от каких заболеваний может уберечь мед.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.