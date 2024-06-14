От каких заболеваний может помочь мед

Мед содержит много преимуществ для здоровья человека. Он может помочь снизить риск сердечных заболеваний, диабета второго типа и поддерживает здоровый кишечник.

Об этом сообщили в health. Польза потребления меда:

Снижение и лечение метаболического синдрома

Мед полезен для людей с метаболическим синдромом. В частности, он поддерживает низкий уровень сахара в крови из-за более низкого гликемического индекса, чем в сахаре. Также он помогает повысить чувствительность к инсулину.

Мед снижает уровень триглицеридов и плохого холестерина в крови. Более того, благодаря антиоксидантным свойствам мед уменьшает окислительный стресс.

Предотвращение болезней сердца

Мед содержит более 180 веществ, среди которых есть природные сахара, витамины, минералы и фитохимические вещества. Его потребление помогает защититься от атеросклероза.

Улучшение здоровья кишечника

Мед обладает пребиотичными свойствами, в частности это помогает ферментировать здоровые кишечные бактерии.

Замена антибиотиков

Мед может быть альтернативой антибиотикам. Согласно обзору 2020 года, мед помогает улучшить частоту и тяжесть кашля по сравнению с безрецептурным лекарством и антибиотиками. Исследование 2017 показало, что мед может быть ключом к сдерживанию антимикробной резистентности. В частности, антимикробное соединение из пчел может служить основой для новых антибиотиков.

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