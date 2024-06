Несколько секретов правильного завтрака для похудения: что рекомендуют

Если вы всерьез настроены на снижение лишнего веса, начните прямо с завтрака. Ведь начиная каждое утро со здоровой пищи, вы, вероятно, почувствуете большее вдохновение и мотивации, чтобы сохранить эти здоровые привычки в течение остального дня.

Специалисты раскрыли несколько основных рекомендаций по завтраку, чтобы похудеть. Об этом говорится в издании Eat This Not That.

Держитесь подальше от продуктов с рафинированным сахаром

Диетологи напоминают о том, что сладкие блюда на завтрак, такие как булочки с корицей, пончики с глазурью и шоколадные круассаны, могут быть отличными по вкусу, но они не являются вашими друзьями, когда вы пытаетесь похудеть. Добавленный сахар влечет за собой резкое повышение уровня сахара в крови и снижение уровня энергии, что может привести к нездоровой тяге к этим продуктам в течение всего дня. Риск в том, что вы неоднократно подвергаетесь тяге к сахару, а затем хотите еще одного быстрого источника топлива, и начинаете употреблять больше сахара.

Завтракайте каждый день в одно и то же время

Если вы точно определите лучшее время дня для завтрака и будете соблюдать график ежедневно, это может помочь вам обуздать тягу к еде и похудеть. Например, если вы знаете, что слишком ранний завтрак приведет к прожорливости к середине утра, то дополнительный час ожидания, чтобы поесть, может помочь вам оставаться на пути весь день, следуйте этому времени каждый день. Кроме того, если вы знаете, что слишком долго ждать, чтобы позавтракать, вы будете чувствовать себя голодным остаток дня, всегда ешьте завтрак в более раннее время, которое вам подходит.

Избегайте пищи с высоким содержанием соли

Еще одно важное условие – уменьшение потребления соленой пищи, ведь это еще одна ключевая привычка к завтраку, которую следует выработать, если вы хотите сбросить вес. Исследования показывают, что потребление соли может вызвать еще большее желание поесть. Опасные продукты с высоким содержанием соли на завтраке включают печенье, бекон, колбасу, кексы, круассаны и творог. Эти продукты подвергаются интенсивной обработке и содержат много калорий и жира.

Добавьте твердый источник белка

Как подчеркивают диетологи, включение в ваш рацион продуктов с высоким содержанием белка может помочь уменьшить количество жира в организме, сохранить ваши запасы мышечной массы и поддерживать вас сытыми. Кроме того, белок может помочь вам похудеть, ведь он замедляет пищеварение и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Сплошные источники белка, которые вы должны добавить в свое утро, включают в себя яйца, сыр, греческий йогурт, лосось и тофу, говорят специалисты.

Выпейте минимум 2 стакана воды прямо перед завтраком

Одна из важных рекомендаций – непосредственно перед завтраком выпейте по крайней мере два стакана воды. Ведь это поможет унять чувство голода, поэтому менее вероятно, что вы будете испытывать тягу к нездоровой пище просто потому. Во-вторых, это пробуждает вас, поскольку помогает транспортировать питательные вещества и кислород к мозгу и мышцам, а также помогает ощутить бодрость, поэтому вы не будете испытывать тяги к сахару и углеводам, которую испытывали бы, если бы вы были устали.

Имейте план игры

Все начинается с того, какие продукты вы приобретаете для приготовления завтраков. Даже если это просто сочетание нескольких здоровых сочетаний продуктов, богатых белоком и клетчаткой, вы можете сразу приготовить их и съесть, чтобы у вас не было времени отвлекаться на голод. Это не должно быть сложным — попробуйте белковые варианты, например сваренные вкрутую яйца, греческий йогурт, запеченный тофу и протеиновые порошки, которые вы можете смешивать с продуктами, наполненными клетчаткой, такими как цельный овес, кусочек цельнозерновых тостов, свежие фрукты и фрукты.

Насыщение клетчаткой

Следует помнить о том, что пища с высоким содержанием клетчатки обеспечивает сытость в течение длительного периода времени, что является отличным способом избежать нездоровых перекусов. Поэтому стоит покупать такие продукты как цельные зерна (киноа и овсяная каша), свежие фрукты (цитрусовые и ягоды) и овощи, которые вы можете легко добавить в свой завтрак и полосы.

