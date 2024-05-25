Безопасно ли пить сок алоэ вера: к чему это может привести

Алоэ вера на протяжении веков используется в оздоровительных целях. Сок этого растения может помочь пищеварению, регулирует уровень сахара в крови и улучшает состояние полости рта.

Об этом сообщили в health. Эксперты подчеркнули, что, несмотря на преимущества для здоровья, сок алоэ вера может иметь определенные побочные эффекты.

Риски потребления алоэ вера

Употребление сока алоэ вера может привести к определенным последствиям для здоровья человека. Хотя местное использование этого растения считается безопасным, появляются серьезные побочные эффекты при его внутреннем употреблении.

Согласно результатам исследований на животных, употребление экстракта листьев алоэ вера может вызвать развитие рака желудочно-кишечного тракта. Это связано с содержанием алоина.

Среди побочных эффектов употребления алоэ вера в исследованиях на людях и животных отмечаются:

диарея,

боль в животе,

низкий уровень калия,

почечная недостаточность,

повреждение печени,

сверхчувствительность кожи.

Эксперты подчеркнули, что для подтверждения этих побочных эффектов нужно провести большее испытание на людях.

Кроме того, беременным и кормящим матерям не рекомендуется употребление алоэ вера в гелевой или латексной форме из-за неустановленной безопасности этого продукта. Более того, стоит поговорить с врачом перед употреблением этого продукта. Специалист сможет определить норму, безопасную для вас.

Также OBOZ.UA рассказывал о продуктах, которые нужно добавить в рацион, чтобы уменьшить темные круги под глазами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.