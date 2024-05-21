5 продуктов, которые следует добавить в рацион, чтобы уменьшить темные круги под глазами

Нежная кожа вокруг глаз часто подвержена таким проблемам, как темные круги, которые могут сделать наше лицо тусклым и безжизненным. Хотя косметические процедуры могут принести временное улучшение, включение определенной пищи в свой рацион может помочь решить эту проблему на более длительное время. News Bytes рассказал о пяти продуктах, известных своей эффективностью в борьбе с темными кругами.

Огурец

Обогащенные антиоксидантами, такими как витексин, ориентин и кукурбитацин, кремнеземом, серой и необходимыми витаминами А, С, Е и К, огурцы питают кожу, повышают эластичность кровеносных сосудов и уменьшают видимость темных кругов. Для получения максимальной пользы добавляйте огурцы в салаты или в бутерброды.

Арбуз

Арбуз на 90% состоит из воды. Кроме того, он содержит такие полезные компоненты, как бета-каротин, ликопин, клетчатка, витамины B1, B6 и C, калий и магний, способствующие здоровью кожи и глаз. Арбуз улучшает упругость кровеносных сосудов и отлично борется с черными кругами под глазами.

Помидор

Помидоры, характеризующиеся ярким красным пигментом, содержат ликопин – мощный антиоксидант, защищающий нежные кровеносные сосуды и поддерживающий улучшенное кровообращение. Богатые лютеином, бета-каротином, кверцетином и витамином С, они способствуют общему здоровью кожи. Включить помидоры в свой рацион очень просто: добавляйте их в салаты, заправляйте ими разные блюда или готовьте питательный томатный суп.

Кунжут

Как очень питательный продукт, кунжут способствует выработке коллагена, обеспечивая гладкую и увлажненную кожу. Он содержит целый ряд необходимых питательных веществ, таких как цинк, медь, марганец, кальций, фосфор, железо и витамин B1, способствующие здоровью глаз. Добавление кунжута в пищу может помочь предотвратить образование темных кругов.

Голубика

Голубика радует наши вкусовые рецепторы и одновременно приносит пользу нашей коже, ведь она богата антиоксидантами, витаминами С и К, марганец, лютеин, кверцетин и антоциан. Потребление этих ягод значительно улучшает кровообращение вокруг глаз, что приводит к уменьшению темных кругов. Побалуйте себя голубиной, добавляя ее в десерты и молочные коктейли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как снизить появление темных кругов под глазами.

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