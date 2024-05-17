Как уменьшить появление темных кругов под глазами: несколько советов

Темные круги под глазами могут иметь много причин появления, таких как усталость, недосыпание, аллергия или естественный процесс старения. Хотя обычно они не вызывают беспокойства, многие хотят минимизировать их видимость. News Bytes поделился некоторыми советами.

Холодный компресс

Применение холодного компресса может являться эффективным способом устранения темных кругов. Вы можете взять несколько кубиков льда и завернуть их в чистую ткань, а затем положить на глаза, или смочить салфетку холодной водой и приложить ее к коже под ними примерно на 20 минут. Холодная температура помогает снизить отек и сузить расширенные кровеносные сосуды.

Огурец

Холодные ломтики огурца также могут помочь снизить отечность и темные круги. Они содержат антиоксиданты, известные своими противовоспалительными свойствами. Положите мелко нарезанные ломтики огурца на каждое веко и оставьте примерно на 5 минут, а затем смойте.

Мята

Подобно огурцам, листья мяты обладают освежающими свойствами, которые могут принести пользу вашим глазам. Их измельчение и создание из них пасты может помочь устранить темные круги. Нанесите ее на область под глазами, оставьте на 10 минут, а потом смойте прохладной водой.

Чайные пакетики

Пакетики черного и зеленого чая содержат кофеин и антиоксиданты, помогающие уменьшить темные круги под глазами. Начните с замачивания двух в горячей воде на 5 минут; затем поставьте их в холодильник на 15-20, чтобы они стали холодными. Положите пакетики на закрытые глаза на 10-20 минут и смойте прохладной водой.

Миндальное масло

Использование миндального масла может способствовать улучшению тонуса кожи и уменьшению темных кругов. Благодаря высокому содержанию витамина Е, оно может восстановить кожу и вернуть ей природное сияние. Нанесите 2-3 капли миндального масла на темные круги и мягко помассируйте этот участок и оставьте на ночь, а утром смойте.

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