Безопасно ли потреблять ревень: что следует знать об этом растении

Стебли ревеня съедобны, они имеют терпкий, кисловатый вкус, хорошо сочетающийся со сладкой пищей. Листья растения токсичны для человека.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что ревень содержит витамин К, клетчатку и антиоксиданты, положительно влияющие на прочность костей, здоровье пищеварения и сердце.

Польза ревеня:

Помощь от запоров

Исследования показывают, что стебли ревеня содержат значительное количество клетчатки, которая способствует нормализации работы кишечника и облегчает стул.

Традиционная китайская медицина использует ревень как средство против запоров уже тысячи лет. Современные исследования подтверждают эту эффективность, доказывая, что ревень содержит антрахинон и химические составляющие, стимулирующие кишечник и облегчающие дефекацию.

Содержимое антиоксидантов

Ревень содержит антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов и предотвращают окислительный стресс. Это помогает в борьбе с хроническими заболеваниями, речь идет о раке, сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете.

Укрепление костей

Ревень содержит значительные количества витамина К, который важен для укрепления и роста костей. Согласно исследованию, недостаток витамина К связан с более высоким риском переломов костей и более низкой их минеральной плотностью.

Людям, принимающим антикоагулянтные препараты, следует быть осторожным с потреблением ревеня из-за содержания витамина К, ведь он может взаимодействовать с этим лекарством.

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