Постоянно хочется сладкого: 5 вариантов, чем можно его заменить

Все мы любим лакомиться конфетами. Однако важно помнить, что они содержат чрезмерное количество сахара, искусственных ароматизаторов и добавок, которые имеют низкую питательную ценность и могут способствовать возникновению таких проблем со здоровьем как кариес, ожирение и диабет 2 типа.

News Bytes рассказал о нескольких здоровых альтернативах, чтобы удовлетворить ваши потребности в сладком.

Свежие фрукты

В отличие от конфет, фрукты не только вкусные, но и содержат необходимые витамины, минералы и клетчатку. Включение в свой рацион разнообразных ягод, яблок, бананов или киви может стать питательной альтернативой, которая удовлетворит ваши вкусовые рецепторы.

Попкорн

Если вы ищете низкокалорийный вариант, то попкорн без вкусового ароматизатора – отличный выбор. Он не содержит сахара и жира, что делает его идеальным перекусом. Кроме того, попкорн содержит пищевые волокна и сложные углеводы.

Сухофрукты

Хотя сухофрукты не содержат достаточного количества воды, они могут стать полезной заменой вредным конфетам. Они достаточно сладкие и богатые питательными веществами. Однако важно помнить о порциях, поскольку сухофрукты, как правило, очень калорийны.

Черный шоколад

Если вам хочется сладкого, выбирайте черный шоколад вместо традиционных конфет. Покупайте продукт с высоким содержанием какао, который снабдит организм такими питательными веществами, как магний, калий, железо, медь и цинк.

Сладкий картофель

Не игнорируйте батат как вкусную и питательную альтернативу. Он богат углеводами, клетчаткой, основными витаминами (А и С), минералами и калием.

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