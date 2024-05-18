Что есть, чтобы спастись от летней жары: подборка продуктов

Лето характеризуется невероятной жарой. Обезвоживание, тепловые удары и сыпь от накопленного пота – вот некоторые из многих рисков для здоровья, которые несет с собой лето.

Есть несколько советов, как с помощью еды облегчить свое состояние во время невыразимой жары. Мы собрали для вас подборку летних продуктов, которые легко перевариваются, содержат много воды и обеспечивают заряд энергии.

Арбузы и дыни помогают сбалансировать температуру тела

Дыни – сезонные фрукты, которые должны быть частью нашего летнего рациона. Арбузы и дыни обладают высоким содержанием воды. Это означает, что их употребление поможет избежать обезвоживания и регулировать температуру тела.

Кроме того, арбузы также содержат ликопин - питательное вещество, богатое антиоксидантами, которое защищает кожу от повреждения солнцем.

Йогурт и кефир – отличные ускорители энергии

Йогурт не только легко усваивается, но и гарантированно даст вам заряд энергии, когда вы чувствуете, что вас угнетает жара.

Йогурт и кефир также отлично подходят для кожи, что является большим облегчением, учитывая, что летом кожа более подвержена образованию волдырей.

Апельсины помогают компенсировать потерю калия с потом.

Апельсины богаты калием – питательным веществом, которое мы теряем с потом. Недостаток калия приводит к мышечным спазмам, поэтому важно пополнять его запасы, потребляя достаточное количество этих вкусных и сладких цитрусовых.

Фрукты также содержат около 80% воды, чтобы убедиться, что вы не добавляете калорий во время омоложения.

Обязательно запаситесь тыквой и огурцами

Тыква не только богата рибофлавином, витаминами группы В и С и магнием, но и помогает регулировать температуру тела, а следовательно, является незаменимым продуктом в жаркое лето.

Огурцы также вкусные, охлаждающие овощи, легкие для желудка и с высоким содержанием воды. Вы можете добавлять их в салаты, блюда или просто заправлять ими вкусный хумус.

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