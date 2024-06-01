Безопасно ли употреблять стевию вместо сахара: что стоит знать

Многие отказываются от сахара или пытаются сократить его потребление. Одной из таких альтернатив может быть стевия. Она не считается искусственным подсластителем и сахаром благодаря своему растительному происхождению.

Об этом сообщили в health. Стевия не только помогает снизить потребление сахара, но и не содержит калорий. Поэтому она полезна тем, кто пытается похудеть, людям с диабетом.

Польза стевии для организма человека:

Контроль уровня сахара в крови

Стевия, естественный заменитель сахара, может стать эффективным средством для борьбы с диабетом. Растение может не только снижать уровень сахара в крови, но и улучшать уровень инсулина.

Уменьшение потребления добавленного сахара

Эта природная альтернатива может способствовать снижению потребления добавленного сахара. Поэтому альтернатива станет очень полезной для людей, которые едят продукты с высоким содержанием сахара. Ведь стевию можно добавить во время приготовления различных блюд, фруктов или молочных продуктов.

Снижение АД

Стевия может помочь снизить АД. Согласно исследованиям, стевия помогает расширять кровеносные сосуды.

Борьба с кариесом

Основной причиной кариеса является сахар, производящий кислоту, изнашивающую зубную эмаль. Согласно исследованию, pH зубного налета был более кислым после полоскания раствором сахарозы по сравнению с раствором стевии. В результате стевия не производит тех кислот, которые приводят к разрушению эмали.

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