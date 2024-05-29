Эти продукты могут сократить вашу жизнь на 36 минут: что следует исключить из рациона

У каждого из нас есть свои любимые блюда, но они могут влиять на продолжительность жизни и окружающую среду. По словам Eatthis, недавно ученые из Мичиганского университета общественного здоровья провели исследование, объясняющее это.

Они оценили "пищеварение болезней" и углеродный след, который учитывает парниковые газы, выделяемые в процессе производства, переработки, приготовления и утилизации более 5800 различных продуктов питания.

Используя данные Global Burden of Disease (GBD) для установления связи между пищевыми продуктами и проблемами со здоровьем эти исследователи опирались на Индекс здоровья питания (Health Nutritional Index, HENI), который показывает влияние пищевых продуктов на продолжительность жизни человека. В сочетании с американским исследованием продуктов питания они составили список из пятнадцати модифицированных диетических факторов риска, а также связанного с ними бремени болезней. Кроме того, индикаторы IMPACT World+ были использованы для понимания экологического воздействия на здоровье человека и экосистему.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Food, его результаты были поделены на три зоны: красную, желтую и зеленую. Ученые посоветовали ограничить или вообще не употреблять продукты из красной зоны, поскольку они бедны питательными веществами и оказывают большое влияние на окружающую среду. И напротив, они предложили людям сосредоточиться на продуктах зеленой зоны, поскольку они обеспечивают отличное питание с незначительным ущербом для природы.

Например, одна порция говядины, баранины, свинины, переработанных колбас или хот-догов может сократить продолжительность здоровой жизни человека на 36 минут, тогда как одна порция орехов, бобовых, определенных видов морепродуктов, таких как жирная рыба, фрукты и овощи, выращенные на открытом воздухе, могут увеличить продолжительность жизни на 26 минут.

Метке Дулан, зарегистрированный диетолог, согласилась с выводами этого исследования. Она подчеркнула необходимость большего включения фруктов, овощей, орехов, бобовых и морепродуктов в наш рацион, а также сокращение потребления переработанного мяса и говядины.

Тем, кто хочет исследовать варианты без мяса, Дулан рекомендует попробовать вегетарианские или веганские белки. Возьмем для примера чечевицу: используя ее вместо мясного фарша, вы можете приготовить изысканные блюда, например, фрикадельки.

Кроме того, нут можно размять в пюре и добавлять в салаты вместе с сельдереем, виноградом, дижонской горчицей, яблочным уксусом и простым греческим йогуртом. А еще одной альтернативой может быть добавление нута в лаваш вместе с листовой зеленью.

Однако это не означает, что нужно навсегда отказаться от любимого лакомства. Она считает, что человек все еще может наслаждаться хот-догом время от времени, но он не должен оставаться обязательным продуктом в холодильнике.

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